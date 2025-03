◆いしだ壱成ら出演舞台、突如中止発表

【モデルプレス=2025/03/01】東京・新宿シアターモリエールにて、3月20日から23日に公演予定だった舞台「PEACE in the Bottle」が中止することがわかった。3月1日までに、演劇集団アトリエッジの公式サイトにて発表された。公式サイトでは「お詫びとお知らせ」と題し、「PEACE in the Bottle」の中止を発表。「劇団代表である私の劇団員への不適切な指導により、演出の古新舜様が降板されるという結論を招いてしまい、関係者の皆様には多大なご迷惑をおかけしてしまいました」といい、劇団側で協議を重ねた結果だと報告した。

◆全文

古新氏は、自身のX(旧Twitter)にて、降板の理由を報告。「劇団代表が、劇団員に手を上げる行為を容認できないため」「運営体制に問題を感じたため」「主宰者の創作への接し方で疑問を感じたため」と明かした。出演予定だったいしだ壱成も自身のXにて「誠に残念ではございますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と伝えている。(modelpress編集部)【お詫びとお知らせ】三月に公演を予定しておりました「PEACE in the Bottle」ですが、この度、劇団代表である私の劇団員への不適切な指導により、演出の古新舜様が降板されるという結論を招いてしまい、関係者の皆様には多大なご迷惑をおかけしてしまいました。劇団側で協議を重ねた結果、責任をとって、今作品の公演中止を決定いたしました。諸々の事務処理は弁護士と相談の上、真摯に対応させて頂きます。尚、既にチケット等、代金を入金されているお客様への返金は速やかに対応させていただきます。大変申し訳ありませんでした。演劇集団アトリエッジ主宰・奈美木映里制作一同【Not Sponsored 記事】