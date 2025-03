外カリッ、中レア。3段階の温度で揚げる新感覚の生エビフライ専門店（東京・代々木）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は東京・代々木にオープンした、エビフライ専門店!

TOKYO エビフライ(東京・代々木)

海老の魅力を極めた新感覚エビフライ専門店「TOKYO エビフライ」が2025年2月20日、東京・代々木にオープン。「世界でここにしかないエビフライ」をコンセプトに掲げており、広島・呉から直送される「くれぇ海老」など、国内外から厳選された海老を使用しています。

「特大エビフライ」4,950円 写真:お店から

看板商品は「生エビフライ」。海老のおいしさを最大限活かすために、揚げる温度を3段階に分けて調理しています。刺身で食べられるほどに新鮮な海老を、高温の油を使用し短時間で揚げることで、外はカリッと、中はレアな、このお店ならではの特別な味わいに仕上げています。お好みで自家製の海老塩を合わせて食べるのもおすすめです。

海老は揚げる温度を3段階に分けて調理されている 写真:お店から

ほかにも、超特大の「皇帝海老のエビフライ」や、食感の好みに合わせてオーダーできる「プリっと有頭エビフライ」「しっとり有頭エビフライ」、身がぎっしりと詰まった「海老メンチカツ」など、豊富なラインアップも魅力。エビフライの味を引き立てる日本ワインも用意されています。

食べログレビュアーのコメント

広島から直送される「くれぇ海老」 出典:ac2931さん

『大好きなエビフライをいろんな種類楽しめて、食感も味も違くて美味しくコスパも最高過ぎた

ご飯もスープも付くのに1000円代で食べられる』(グルメpoliceさん)

海老メンチカツ 出典:特盛ヒロシさん

『プリっと有頭エビフライ ……

車海老科の海老らしい、食べ応えあるプリプリの歯応えのおいしいエビフライ!甘みもあり、衣とのバランスもまぁよく、タルタルにも合い、ご飯がススム!

次に希少 国産生エビフライ (小サイズ) ……

広島県呉市のくれぇ海老のエビフライ!外はサクサク中は生で、まぁ美味しかった!食べやすく、いい!

次に2番目の大きいサイズのしっとり有頭エビフライ!天然赤海老で。旨味が強く、しっとりとした感じ!加熱強めで、衣の味わいも違い、まぁ美味しかった!

そして、海老メンチカツ!

TOKYO エビフライ自慢の一品!海老をミンチか?ナイフで、切った瞬間!ピシュ〜と海老汁?が(笑)

身がぎっしり詰まってうまかった!自家製海老塩で … 衣とマッチし、海老旨味とも … ご飯がススムススム!

サービスの焼き芋フライも美味しかったです。

ご飯も国産米で、普通にうまかったです。

雰囲気も接客もよく、また、お伺いしたい!海老フライ専門店は、なかなかお店がなく、面白い!』(特盛ヒロシさん)

※価格は税込

<店舗情報>◆TOKYO エビフライ住所 : 東京都渋谷区代々木1-32-11 代々木ラックビル 2FTEL : 03-6383-3841

文:中森りほ、食べログマガジン編集部

