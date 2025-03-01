¡ÖÁ°¤Î²È¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×2³¬·ú¤Æ½»Âð¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¡¡¾Æ¤±À×¤«¤éÉ×ÉØ¤È¤ß¤é¤ì¤ë2¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡¡·²ÇÏ¡¦´ÛÎÓ»Ô
¤¤ç¤¦¸áÁ°¡¢·²ÇÏ¸©´ÛÎÓ»Ô¤Ç½»Âð¤¬Á´¾Æ¤·¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é2¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥¤¥ì¥ó¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯Ãæ¡¢±ê¤¬·ã¤·¤¯Î©¤Á¾å¤ê¡¢½»Âð¤Î¹üÁÈ¤ß¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸áÁ°7»þ¤´¤í¡¢´ÛÎÓ»ÔÈø±ÈÄ®¤Ç¡ÖÁ°¤Î²È¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶á¤¯¤Ë½»¤àÃËÀ¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É8Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½2»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤ÈÉßÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ë¼Ö¸Ë¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½165Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î²Ð»ö¤Ç1³¬¤È2³¬¤«¤éÀÊÌÉÔÌÀ¤Î2¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²È¤Ë½»¤àÈÓÄÍ¸¼£¤µ¤ó¡Ê75¡ËÉ×ÉØ¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï°äÂÎ¤Ï¤³¤ÎÉ×ÉØ¤È¤ß¤Æ¡¢¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½Ð²Ð¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£