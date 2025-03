球宴後に圧巻の平均30.2得点…40歳のレブロン・ジェームズがまたもやNBA新記録を樹立

オールスターブレイク後、ロサンゼルス・レイカーズは2月28日(現地時間27日、日付は以下同)のミネソタ・ティンバーウルブズ戦を終えて4勝1敗。20日のシャーロット・ホーネッツ戦こそ落とすも、現在は4連勝をマークしている。

途中加入のルカ・ドンチッチは、6試合の出場で平均19.3得点9.7リバウンド6.7アシスト1.5スティールを残すも、フィールドゴール成功率は36.5パーセント、3ポイントシュート成功率では22.4パーセントとシュートタッチはまだ本調子とは言えない状況にある。

そうした中、NBA史上最長タイの22年目をプレーするレブロン・ジェームズは、オールスターブレイク後にリーグ3位の平均30.2得点に10.6リバウンド5.8アシスト1.2スティール1.4ブロックと絶好調。

現役最年長の40歳ながら、レブロンは球宴明けにフィールドゴール成功率55.3パーセント、3ポイント成功率41.7パーセント(平均3.0本成功)をたたき出している。

そのレブロンは球宴後の5試合で順に26、40、25、27、33得点をマーク。『NBA History』によると、40歳以上の選手が5試合連続で25得点以上を記録するのはNBA史上初とのこと。

レイカーズは3月1日にロサンゼルス・クリッパーズ戦が組まれている。八村塁が左ヒザ負傷で欠場。当初クエスチョナブル(Questionable=不確か)だったレブロン(左足)とドンチッチ(左ふくらはぎ)は出場可能になり、オースティン・リーブス、ドリアン・フィニー・スミス、ジャクソン・ヘイズとともに先発する。

With tonight's performance, LeBron James became the FIRST player in NBA history to record 5 consecutive 25+ PT games at 40+ years of age.

Unprecedented. https://t.co/Hehzm8qGup pic.twitter.com/3ymUd47M7f

- NBA History (@NBAHistory) February 28, 2025