赤身肉やその加工品については健康への悪影響が指摘されており、2型糖尿病のリスク増加と関連しているという研究結果などが報告されています。新たな研究では、ソーセージやベーコンといった赤身の加工肉を食べることが、認知症リスクの増加に関連していることが判明しました。Long-Term Intake of Red Meat in Relation to Dementia Risk and Cognitive Function in US Adults | Neurology

https://www.neurology.org/doi/10.1212/WNL.0000000000210286Red Meat Consumption Increases Risk of Dementia and Cognitive Decline | Mass General Brighamhttps://www.massgeneralbrigham.org/en/about/newsroom/press-releases/red-meat-increases-risk-of-dementiaProcessed Red Meat Linked With Up to 13% Higher Dementia Risk : ScienceAlerthttps://www.sciencealert.com/decades-long-study-links-red-meat-to-up-to-13-higher-dementia-riskハーバード公衆衛生大学院やマサチューセッツ大学などの研究チームは、赤身肉の摂取と認知症との関連性について研究するため、Nurses’ Health Study(看護師健康調査)やHealth Professionals Follow-Up Study(医療専門家追跡調査)のデータを用いた分析を行いました。論文の共著者であり、ブリガム・アンド・ウィメンズ病院に勤めるダニエル・ワン医学博士は、「食事ガイドラインは心臓病や糖尿病などの慢性疾患のリスクを減らすことに重点を置きがちで、認知機能の健康については、これらの疾患と関連があるにもかかわらずあまり議論されません」と述べています。研究データに含まれた13万3771人の被験者は、研究開始時点での平均年齢が49歳であり、最大43年の追跡期間中に1万1173人が認知症と診断されました。調査では被験者の食事についてアンケートしたほか、認知症の診断やインタビューに基づいた客観的認知状態の測定、主観的認知機能についての自己報告などを基にして、被験者の認知機能について評価が行われたとのこと。分析の結果、赤身の加工肉を1日あたり約21g以上食べている人は、1日あたりの摂取量が約8g未満である人と比べて、認知症を発症するリスクが13%高いことが判明しました。この結果は、社会経済的地位や家族の認知症歴など、多くの臨床的・人口統計学的・ライフスタイル的因子を考慮に入れてもみられたとのことです。また、赤身の加工肉の摂取量が多いほど全体的な認知機能の低下が速く、1日あたりの摂取量が約85g(ホットドッグ1本分に相当)多くなるごとに、認知機能の低下が約1.6年早くなると報告されています。以下のグラフは、上から順に「Dementia(認知症)」「Cognitive aging measured by global cognition(グローバル認知機能で測定される認知的老化)」「Subjective cognitive decline(主観的な認知機能の低下)」について、赤身肉を別の食品に置き換えるとどれほどリスクが下がるのかを示したもの。「Poultry(鶏肉)」「Fish(魚)」「Eggs(卵)」「Low-fat dairy(低脂肪の乳製品)」「Nuts and legumes(ナッツや豆類)」のいずれに置き換えても、大きくリスクが下がることがわかります。研究チームは論文で、「赤身の肉、特に加工された赤身肉の摂取量が多いと、認知症を発症するリスクが高まり、認知機能が悪化します」「赤身肉の消費を減らすことは、認知機能の健康を促進するための食事ガイドラインに含めることができます」と述べました。赤身の加工肉が認知症リスクに影響するメカニズムとしては、赤身肉が腸内細菌叢(そう)に影響を及ぼしている可能性や、飽和脂肪酸や塩分が脳細胞の健康を損なっている可能性などが考えられます。なお、今回の研究はあくまで赤身肉の摂取と認知機能の関連性について調べたものであり、直接的な因果関係が示されたわけではない点に注意が必要です。研究チームは今後、赤身肉と認知症の関連性を詳しく調べたいと主張しました。