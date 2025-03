動画配信サービス「U-NEXT」は1日、今年で活動47年目を迎える国民的ロックバンド・サザンオールスターズの活動を応援する、“U-NEXT×サザンオールスターズ プロジェクト”を始動すると発表した。さまざまな企画を展開していく。サザンオールスターズは、6年ぶりとなるファン待望のアリーナ&ドームツアー「LIVE TOUR 2025『THANK YOU SO MUCH!!』」を開催中。全国13ヶ所26公演を巡る大規模ツアーとして、今年1月の石川公演を皮切りに、サザンオールスターズならではの幅広い楽曲とエネルギッシュなステージで、各地で熱狂の渦を巻き起こしている。さらに、最新オリジナル・アルバム『THANK YOU SO MUCH』のリリース(3月19日)も控えている。

“U-NEXT×サザンオールスターズ プロジェクト”第1弾として、“最後の夏フェス出演”として大きな反響を呼んだ音楽イベント「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA」サザンオールスターズのステージを特別編集版として、本日よりU-NEXTにて見放題独占配信する。迫力のライブパフォーマンス全19曲から、人気楽曲「東京VICTORY」や、昨年リリースし大きな話題を呼んだ「恋のブギウギナイト」、「ジャンヌ・ダルクによろしく」、そして野外ライブには欠かせない恒例パフォーマンスも大好評の「みんなのうた」など、新旧織り交ぜた選りすぐりの楽曲を厳選した“U-NEXT Special Edition”として最速で配信。会場・ライブビューイングを含め、延べ20万人以上を魅了した貴重な映像がいち早く楽しめる。同プロジェクトのテレビCMの放送もスタート。サザンオールスターズの新曲「桜、ひらり」に乗せて、最新ライブ映像で構成されたスペシャルなCMとなっている。今後も特設サイトやU-NEXT公式X(https://x.com/watch_unext)などを通して随時最新情報を発信する。