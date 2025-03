契約延長報道から一転、バイエルンとの新契約が難航しているMFジョシュア・キミッヒ。延長しなければ今季で契約終了となり、来季はフリーで移籍できることになる。



独『sky sports』のフロリアン・プレッテンベルク氏は、キミッヒに海外から2つのオファーが届いていると報じている。そのうちの1つはアーセナルで、ジョルジーニョの代わりとしてキミッヒをフリートランスファーで獲得したい考えだという。キミッヒがバイエルンとの新契約を躊躇しているのはこれが主な理由であり、年俸は総額2000〜2200万ポンドとなるようだ。





Kimmich with the vision

Tel with the clinical finish #UCL pic.twitter.com/3fiI7CwkmM