J1¥¯¥é¥Ö¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤â¡Ö³¤³°¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡¡5Ç¯¸å¤Ë²¤½£Ì¾Ìç¤Ø¡Ä¡È¼«¿®²È¡É¤Î°¦¤µ¤ì¤ëÁÇ´é¡Ú¸«²ò¡Û
¡ÚÀìÌç²È¤ÎÌÜ¡ÃÂÀÅÄ¹¨²ð¡ÛÌ¾¸Å²°»þÂå¤Î°ËÆ£¤ò¸ì¤ë¡Ö¤¹¤´¤¯²Ä°¦¤¤¸åÇÚ¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½DF°ËÆ£ÍÎµ±¤¬¡¢¥É¥¤¥ÄÌ¾Ìç¥¯¥é¥Ö¤ÇÆ²¡¹¤È¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡25ºÐ¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤ØÅÏ¤ê¡¢²ù¤·¤¤²ø²æ¤«¤éÉüµ¢¡£½Ð¾ì3»î¹çÌÜ¤Ç½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹»þÂå¤ËÆ±Î½¤À¤Ã¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½DFÂÀÅÄ¹¨²ð»á¤Ï¡¢¡È¼«¿®²È¡É¤Î°ËÆ£¤ÎÂ¦ÌÌ¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯²Ä°¦¤¤¸åÇÚ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌö¿Ê¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡°ËÆ£¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥É¥¤¥Ä1Éô¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤«¤éÌ¾Ìç¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡£25ºÐ¤Ê¤¬¤é¥ô¥¡¥ó¥µ¥ó¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ë´ÆÆÄ¤â´üÂÔ¤ò·ü¤±¤¿³ÍÆÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢³«ËëÁ°¤Ë±¦ÂÃæÂ¹ü¤ò¹üÀÞ¤·ÀïÀþÎ¥Ã¦¤È¤¤¤¦ÉÔ±¿¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸½ÃÏ»þ´Ö2·î12Æü¤ÎUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯Àï¡Ê2-1¡Ë¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¡¢15Æü¤ÎÂè22Àá¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥óÀï¡Ê0-0¡Ë¤ÇÁáÂ®½é¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡23Æü¤ÎÂè23Àá¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥ÈÀï¡Ê4-0¡Ë¤Ç¤Ï°ÜÀÒ¸å½é¥´¡¼¥ë¤â·è¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ÃÏ¤ÎÉ¾²Á¤â¾å¡¹¤À¡£¤½¤ó¤Ê°ËÆ£¤¬Ì¾¸Å²°¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ìó1Ç¯´Ö¡Ê2019Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡Ë¡¢¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿ÂÀÅÄ»á¤Ï¡ÖÅö»þ¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë¡Ø³¤³°¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤â¤¦¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¼«¿®²È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç»î¹ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡Ø²¶¤Ï¤â¤¦¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤·¤«¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ç½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È¶¯Îõ¤Ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤â¤¹¤´¤¤²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Æ±À¤Âå¤È¤Ï¤¢¤Þ¤êÍí¤Þ¤º¡¢ËÍ¤äÀéÍÕ¡ÊÏÂÉ§¡Ë¤µ¤ó¡¢Ä¹Ã«Àî¡Ê¥¢¡¼¥ê¥¢¥¸¥ã¥¹¡¼¥ë¡Ë¤È¤«¤È¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍÎµ±¤Î¡ÈÍÎ¡É¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÍÎ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ø¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Çµ±¤¯¤È½ñ¤¤¤Æ¡ÈÍÎµ±¡É¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ì¾¸Å²°¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤Ã¤Æ²¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡ª¡Ù¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤«¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤±¤ì¤É¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Çµ±¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÎµ±¤¬¤½¤³¤Ë¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Åö»þ20ºÐÁ°¸å¤Î²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸åÇÚ¤¬½çÄ´¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÉñÂæ¤Ø¡£º£¤ä¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤ÎÂ·¤¦Ì¾Ìç¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ç¼çÎÏ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÀÅÄ»á¤â¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¡ÖËèÇ¯¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î²È¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ÞÆ¦¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢Î§µ·¤Ç¤¤¤¤¤ä¤Ä¤Ç¤¹¡×¤È¡¢À¤³¦¤Ø±©¤Ð¤¿¤¤¤¿°ËÆ£¤Î³èÌö¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë