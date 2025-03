サザンオールスターズ

サザンオールスターズが、10年ぶりとなるNEWオリジナル・アルバム『THANK YOU SO MUCH』(3月19日発売)のリリースが迫る中、CD先着予約・購入特典の内容が解禁された。CDを予約・購入した方に先着で“サザンからの感謝状”ポスターカードがプレゼントされる。

3月19日に自身10年ぶりとなるNEWオリジナル・アルバム『THANK YOU SO MUCH』をリリースするサザンオールスターズ。発売に先駆けて今年1月からスタートした全国アリーナ&ドームツアー『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』では、多くの人に愛される彼らの代表的な楽曲から完成したばかりの最新アルバムに収録される新曲まで、47年のキャリアを経てさらに輝きを増す音楽とパフォーマンスが、春の訪れを待つ各地の人々に心地よい風を届けている。

先日22日には、JFN系全38局および茅ヶ崎FMを含むラジオ39局でアルバム完成披露視聴会として収録楽曲全てを一挙オンエアするという前代未聞の特番「#サザンと夜遊び」が放送され、X(旧Twitter)では複数の番組関連ワードがトレンドTOP5入りするなど、ファンのみならず、日本全体がサザンと来るニューアルバム『THANK YOU SO MUCH』に大きな関心を寄せている。

そんな中、3月19日のアルバムリリースまで3週間を切り、先着予約・購入特典の情報が解禁。これまで発表されてきたツアー会場購入特典や完全生産限定盤に付属するSPECIAL DISC「Live at ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA」――“最後の夏フェス出演”として日本の音楽ファンの注目を席巻したライブパフォーマンスに加えてドキュメンタリー映像も含めた完全保存版の映像作品――、桑田佳祐へのロングインタビューとメンバーやサポートミュージシャン等による収録楽曲の徹底解説を掲載したSPECIAL BOOK「よむ “THANK YOU SO MUCH” / かたる “THANK YOU SO MUCH”」に加えて、先着予約・購入者には「“サザンからの感謝状”ポスターカード」がプレゼントされることが決定した。

このカードは、昨年11月にアルバムタイトル&ツアー開催発表とともに公開された、「THANK YOU SO MUCH」と描かれた夕景の浜辺のキー・ヴィジュアルをベースに、サザンからの特別な感謝の言葉が記された感謝状になっており、裏面にはアーティスト写真が全面に掲載されたポスター仕様になっている。

さらに、本カードは各形態と同サイズで制作されており、CDケースやボックス、アナログ盤外袋に収めることができる仕様になっている。