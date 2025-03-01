2025年3月1日放送の「ぶらり途中下車の旅」は東横線の旅。

旅人は、小島奈津子。

東横線

渋谷区の渋谷駅と横浜市西区の横浜駅を結び、横浜駅から元町・中華街駅まで「みなとみらい線」の乗り入れがあります。さらに東京メトロ副都心線、相鉄・東急新横浜線との相互直通運転を行っています。東京の都心から横浜の港町を結ぶ路線です。

今週の旅人：小島奈津子

1968年7月26日生まれ。埼玉県出身。法政大学在学時には「自主マスコミ講座」に所属。

大学卒業後、1992年フジテレビ入社。現在はフリーアナウンサー。「なっちゃん」の愛称で、お茶の間の人気者に。バラエティー番組などのMCでも活躍中です！

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HOKUSAI : ANOTHER STORY in TOKYO（渋谷駅）

葛飾北斎の名画「冨嶽三十六景」を体で感じる没入体験、イマーシブ・エンターテインメント。迫力満点の映像・サウンド・触覚で江戸時代にタイムスリップしたような感覚を味わえます。

【最寄駅】渋谷駅から徒歩3分

【所番地】東京都渋谷区道玄坂1-2-3

【電話番号】03-3464-8109

【営業時間】11:00〜20:00（最終入館時間19:10）

【定休日】東急プラザ渋谷の営業日に準じます。

【ホームページ】https://hokusai.anotherstory.world/

【X（旧Twitter）】https://x.com/anotherstory_w/

【Instagram】https://www.instagram.com/w_anotherstory/

【TikTok】https://www.tiktok.com/@w_anotherstory/

nurikabe cafe SSS（渋谷駅）

上がレアチーズ、下がベイクドチーズの二層ケーキに砂糖をのせて炙った一口サイズのミニケーキ。ブリュレする事で香ばしさが楽しめます。味は、ストロベリー、トロピカルフルーツ、宇治抹茶など全部で10種類。

【最寄駅】渋谷駅から徒歩3分

【所番地】東京都渋谷区渋谷3-10-14 長崎堂B1

【電話番号】03-5962-6068

【営業時間】

12:00〜23:00

ランチ 12:00〜14:30/ディナー 17:00〜23:00（L.O.22:00）

【定休日】不定休

【Instagram】https://www.instagram.com/nurikabe_sss_shibuya/

およそ50人の作家の作品が一堂に会するハンドメイドのお店。中には、店主のご主人が描いた「がっくりパンダ」という作品もあり人気です。また、海外から取り寄せた400種類以上のワッペンも並びます。

【最寄駅】中目黒駅から徒歩3分

【所番地】東京都目黒区上目黒2-13-3 井内ビル2F

【電話番号】03-5722-3282

【営業時間】12:00〜18:00

【定休日】水曜

【ホームページ】https://heidi-home.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/heidi_nakameguro/

TRICOTÉ ONEROOM（祐天寺駅）

「ニットの温かさを、もっと日常に」という思いから生まれたお店には、セーターはもちろん、バッグやポーチ、インテリア雑貨にまでニットが使われています。

【最寄駅】祐天寺駅から徒歩8分

【所番地】東京都目黒区中町2-1-1 1F

【電話番号】03-6303-1090

【営業時間】13:00〜19:00

【定休日】月曜・火曜・水曜（祝日除く）

【Instagram】https://www.instagram.com/tricote_net/

HALI'S Glass Art Studio（自由が丘駅）

型の中にガラスの粉や粒を詰めて焼き、鋳造する「パート・ド・ヴェール」という技法で作られたガラスのケーキ。体験教室もあり、オリジナルの作品作りが楽しめます。

【最寄駅】自由が丘駅から徒歩5分

【所番地】東京都目黒区自由が丘1-22-3

【電話番号】03-6421-4163

【営業時間】

水曜 10:00〜21:00

火曜・土曜 10:00〜17:00

木曜・金曜 10:00〜19:00

隔週日曜 11:00〜17:00

【定休日】月曜・隔週日曜（詳細はお問い合わせくだい）

【ホームページ】https://www.halis.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/halis.glass/

【Facebook】https://www.facebook.com/halisglass

【備考】

「ガラスケーキ作りの体験教室」

開催曜日：木曜・金曜・日曜（日曜は隔週開催）

料金：￥11,000（税込）〜

体験の申し込みはウェブサイトやお電話で承っております。

goma to（自由が丘駅）

ゴマを贅沢に使った様々な料理が自慢のお店。旅人がいただいたのは、焙煎の度合いを変えて作ったごま油でいただく「ヒレカツ」。すっきりした浅炒りのゴマから、濃厚で奥深い味わいの深入りのゴマまで、違いを堪能。

【最寄駅】自由が丘駅から徒歩5分

【所番地】東京都目黒区緑が丘2-24-8 arbre自由が丘

【電話番号】03-6459-5959

【営業時間】11:00〜21:00（L.O.20:00）

【定休日】不定休

【ホームページ】https://www.kadoya.com/gomato/

【Instagram】https://www.instagram.com/gomatocafe/