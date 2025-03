RADIOHEADなどのレアなお宝商品などの公式グッズも！THE BRITISH ROCK 2025 in TOKYO

「PGS」を運営するJAMSHOPPINGは、「THE BRITISH ROCK 2025 in TOKYO」を東京・池袋 Mixalive TOKYO 4F特設会場にて、2025年4月12日(土)〜20日(日)に開催します。

THE BRITISH ROCK 2025 in TOKYO

「PGS」を運営するJAMSHOPPINGは、「THE BRITISH ROCK 2025 in TOKYO」を東京・池袋 Mixalive TOKYO 4F特設会場にて、2025年4月12日(土)〜20日(日)に開催。

人気英国ロック・バンド/アーティストの公式グッズ・ストアが大集結する同イベントは、2025年10月に来日公演を開催するOASIS、2025年4月に来日公演を開催するERIC CLAPTON、ドキュメンタリー映画が公開予定のLED ZEPPELIN、専門店「GET BACK」が特別出店するTHE BEATLES、専門店「GIMME SHELTER」が特別出店するROLLING STONESをはじめ、QUEEN、DAVID BOWIE、PINK FLOYD、THE WHO、SEX PISTOLS、THE CLASH、IRON MAIDEN、BLUR、RADIOHEADなどのアパレルや雑貨、書籍といった新商品や人気商品、限定商品、レアなお宝商品などの公式グッズが販売されます。

夏も近づきTシャツシーズンが到来する中、OASISを中心に最新デザインや人気デザインのバンドTシャツが多数販売される他、注目商品としてTHE BEATLESと赤べこ、だるま、けん玉、タンブラー、和紙ポスターなどの日本伝統工芸品のコラボレーション商品も登場します。

THE BEATLES × 日本伝統工芸品

会場で買い物をされた方にはもれなく「THE BRITISH ROCK」特製ステッカーがプレゼントされます。

また、XやInstagramで #ブリティッシュロック25春 のハッシュタグを付けて店内や商品の投稿をし、投稿画面をスタッフに見せると「THE BRITISH ROCK」特製コースターもプレゼントされます。

さらに、会場にてOASIS関連商品を含む8,000円以上の購入で、リアム・ギャラガー公式ポストカードのプレゼントなど、様々なプレゼント・キャンペーンの企画も行なわれ、英国ロック・ファンにとってたまらない9日間となります。

プレゼント・キャンペーンも充実

【ストア概要】

タイトル:THE BRITISH ROCK 2025 in TOKYO

期間 :2025年4月12日(土)〜4月20日(日)

営業時間:11:00〜21:00

場所 :東京・池袋 Mixalive TOKYO 4F 特設会場

(〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目14-3)

協力 :MUSIC LIFE CLUB/シンコーミュージック・エンタテイメント/原始神母

