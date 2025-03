限定のシューズトレープレゼント！D.A.D「フロアマット購入キャンペーン」

「D.A.D」は2025年3月1日〜2025年3月31日までの期間で「フロアマット1台分」、又は「スペシャルラグマット」、「ロングラゲッジマット」のいずれかを購入した方限定のシューズトレープレゼントキャンペーンを開催します。

D.A.D「フロアマット購入キャンペーン」

2025年3月1日(土)〜2025年3月31日(月)まで

「D.A.D」は2025年3月1日〜2025年3月31日までの期間で「フロアマット1台分」、又は「スペシャルラグマット」、「ロングラゲッジマット」のいずれかを購入した方限定のシューズトレープレゼントキャンペーンを開催。

2022年からスタートしたD.A.Dフロアマットキャンペーンは2025年で4回目の開催となります。

今回のシューズトレーのデザインは「D.A.Dローレルロゴ」を採用しました。

また2025年から「スペシャルラグマット」、「ロングラゲッジマット」も対象商品に追加しました。

最上級の踏み心地を誇るフラッグシップモデル「エグゼクティブ フロアマット」。

カジュアルなデザインとコストパフォーマンスを誇る「フロアマット チェックモデル」。

車を守ることに特化した“遊びに全力になれる”「タフラバーマット」。

様々なデザインやカラー、刺繍カラーなど好みに応じてフルオーダーメイドすることができる「D.A.Dフロアマット」です。

■キャンペーン内容

「フロアマット1台分」、又は「スペシャルラグマット」、「ロングラゲッジマット」のいずれかを購入いただくと、もれなく「限定シューズトレー」をプレゼント。

シューズトレー

■対象アイテム

・エグゼクティブフロアマットモノグラム(4color)

・エグゼクティブフロアマットプレステージ(3color)

・エグゼクティブフロアマットエレガント(3color)

・フロアマットチェックモデル(6color)

・タフラバーマット

■キャンペーン対象店舗

・公式 ECサイト

GARSON WEBDIRECT

https://www.garson.jp/mailimg/2025030131/

D.A.D楽天市場店

https://www.rakuten.ne.jp/gold/dadgarson/special/202503_floormat.html

D.A.D Yahoo!店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/dad/2023a5d5a5.html

D.A.D auPAYマーケット店

https://plus.wowma.jp/user/61855127/plus/special/202503_floormat_campaign.html

・北海道

オートバックス北見三輪店

オートバックス旭川豊岡店

オートバックス花咲店

オートバックス札幌北47条店

オートバックス苫小牧店

スーパーオートバックス函館店

スーパーオートバックスSAPPORO

オートバックス恵庭店

・青森県

スーパーオートバックス八戸店

・宮城県

オートバックス古川店

オートバックス石巻店

・福島県

オートバックス郡山北店

スーパーオートバックス郡山南店

有限会社 プレステージ

・茨城県

オートバックス石岡八軒台店

オートバックス鹿島店

スーパーオートバックス土浦東大通り店

オートバックス日立金沢店

オートバックス水戸住吉店

オートバックス古河店

・栃木県

スーパーオートバックス宇都宮店

スーパーオートバックス小山店

・群馬県

イエローハット太田店

イエローハット藤岡インター店

・埼玉県

オートバックス熊谷店

スーパーオートバックスKUKI店

オートバックス桶川店

スーパーオートバックスTODA店

オートバックス東松山店

オートバックス春日部店

イエローハット美女木店

・千葉県

スーパーオートバックスかしわ沼南店

スーパーオートバックス千葉長沼店

オートバックス野田梅郷店

オートバックスそが店

オートバックス木更津店

ロイヤルホームセンター千葉北

ロイヤルホームセンター千葉みなと

ロイヤルホームセンター習志野

・東京都

スーパーオートバックス羽村店

スーパーオートバックス八王子店

スーパーオートバックス小平店

オートバックスガレージ府中

スーパーオートバックス新小岩店

スーパーオートバックス環七王子神谷店

スーパーオートバックスMITAKA店

スーパーオートバックス足立店

オートバックス多摩店

・神奈川県

オートバックス環4泉店

スーパーオートバックス湘南平塚店

スーパーオートバックスかわさき

・富山県

スーパーオートバックス高岡店

スーパーオートバックス富山南店

MOTOR BASE 晴風

・石川県

スーパーオートバックス金沢野々市店

・山梨県

オートバックス一宮御坂店

オートバックス南アルプス店

スーパーオートバックス甲府店

・長野県

オートバックス松本店

・岐阜県

スーパーオートバックス岐阜店

・静岡県

スーパーオートバックス浜松店

スーパーオートバックス富士店

・愛知県

スーパーオートバックス・ルート22北ナゴヤ

・京都府

D.A.D OFFICIAL DEALER IKUMA

・大阪府

スーパーオートバックス布施高井田店

スーパーオートバックス外環四条畷店

スーパーオートバックス岸和田

・兵庫県

スーパーオートバックス姫路店

・岡山県

オートバックス倉敷店

・広島県

オートバックス蔵王店

オートバックス緑井店

・山口県

オートバックス山口湯田店

・香川県

スーパーオートバックス高松中央店

・福岡県

スーパーオートバックス久留米店

スーパーオートバックス小倉西港店

スーパーオートバックス大野城御笠川店

・熊本県

スーパーオートバックス熊本東バイパス店

オートバックス熊本八代店

・宮崎県

スーパーオートバックス宮崎南店

オートバックス宮崎北店

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 限定のシューズトレープレゼント!D.A.D「フロアマット購入キャンペーン」 appeared first on Dtimes.