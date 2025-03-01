¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼ºî²È¡¦µÌÎè¤¬Äó¸À¤¹¤ë¡Ö¤¤¤Þ¤¹¤°ÆüËÜ¿Í¤¬»Ï¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢Ì¿¤Ë´Ø¤¹¤ë¡ØÉÔÌû²÷¤ÊµÄÏÀ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×
ÆÍÁ³¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¸«Ä¾¤·¡£¸½ÌòÀ¤Âå¤ÎÉéÃ´Áý¤Ð¤«¤ê¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Èò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤ÆñÌä¤«¤éÆüËÜ¿Í¤ÏÌÜ¤òÇØ¤±¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¡£
Á°ÊÔµ»ö¡Ø¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·µÄÏÀ¤Ï¤Ê¤¼º®Íð¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä¡ÄµÌÎè¤¬³Ð¸ç¤ÎÄ¾¸À¡Ö¤½¤í¤½¤í¡¢Ì¿¤ÎÃÍÃÊ¤ÎÏÃ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
µß¤¨¤ëÌ¿¤ËÍ¥ÀèÅª¤Ë°åÎÅ»ñ¸»¤òÊ¬ÇÛ¤¹¤ë¤Ù¤
¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¤½¤Î´µ¼Ô¤¬²óÉü¤·¡¢Æ¯¤¤¤ÆÇ¼ÀÇ¤·¡¢Îø°¦¤·¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë¤Ê¤É¤Î¿ÍÀ¸¤Î³Ú¤·¤ß¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¼£ÎÅ¤ò¸øÅªÊÝ¸±¤Ç»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢´µ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤ÎÍø±×¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¼£ÎÅ¤Ê¤é¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡½¤³¤¦¤·¤¿ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡Ö½ªËö´ü¤Î´µ¼Ô¤ËÀ¸¤¤ë²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡×¡ÖÌ¿¤ËÃÍÃÊ¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï°åÎÅ»ñ¸»¤¬Ìµ¿ÔÂ¢¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿ÈãÈ½¤Ç¤¹¡£
°Ü¿¢¤Ç¤¤ëÂ¡´ï¤¬°ì¤Ä¤Ç¡¢´µ¼Ô¤¬Æó¿Í¤¤¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤â¤¤¤Þ¤¹¤°¼£ÎÅ¤·¤Ê¤¤¤È»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¡¢¤É¤Á¤é¤òÁª¤Ö¤Ù¤¤«¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤éµÄÏÀ¤ò»Ï¤á¤ë¤Ù¤¤«¡£
ÆüËÜ¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë±äÌ¿¼£ÎÅ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½õ¤«¤ë¸«¹þ¤ß¤Î¤Ê¤¤´µ¼Ô¤Î±äÌ¿¤Î¤¿¤á¤ËÃí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë°åÎÅÈñ¤ÏËÄÂç¤Ç¤¹¡£80Âå¤ÎÃËÀ¤¬Æ©ÀÏ¤ä°åÎÅ¹Ô°Ù¤ò¼õ¤±Â³¤±¤¿·ë²Ì¡¢3Ç¯È¾¤ÇÌó7400Ëü±ß¤Î°åÎÅÈñ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¼«¿È¤ÎÉéÃ´¤ÏÌó190Ëü±ß¤Ç¡¢»Ä¤ê¤ÎÂçÈ¾¤ÏÀÇ¶â¤È¸½ÌòÀ¤Âå¤Î»Ù±ç¶â¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏÅ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾¯¤·¤Ç¤âÄ¹¤¯¡¢²ÈÂ²¤ËÀ¸¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡½¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢´µ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌµ±×¤Ê¼£ÎÅ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æ»ÆÁÅª¤ËÀµÅö²½¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï¤±¤Ã¤·¤ÆË½ÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¤ÊÆ¤Î°åÎÅÎÑÍý³Ø¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¼çÎ®¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¯¤·Á°¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æâ³ÕÉÜ¤¬'12Ç¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿±äÌ¿¼£ÎÅ¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢65ºÐ°Ê¾å¤Î91¡ó¤¬¡Ö±äÌ¿¤Î¤ß¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿°åÎÅ¤Ï¹Ô¤ï¤º¡¢¼«Á³¤Ë¤Þ¤«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ê¤é±äÌ¿¼£ÎÅ¤òÃæ»ß¤·¤Æ´ËÏÂ¥±¥¢¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤Ù¤¤«¡×¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿´ð½à¤ò·è¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢µÄÏÀ¤ò¹Ô¤¦ÅÚ¾í¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö°Õ¼±¤â¤Ê¤¯¡¢¿ÈÂÎÅª¤ÊÈ¿±þ¤â¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Î´µ¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë±äÌ¿¼£ÎÅ¤Ë¤Ï¸øÅªÊÝ¸±¤òÅ¬ÍÑ¤»¤º¡¢¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢²ÈÂ²¤¬¼«Èñ¤Ç¹Ô¤¦¡×
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½ªËö´ü°åÎÅ¤Î´ð½à¤ò·è¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¤ò¼£ÎÅ²ÄÇ½¤Ê´µ¼Ô¤Ë²ó¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°åÎÅ¤Î¥Ñ¥¤¤ÎÂç¤¤µ¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢µß¤¨¤ëÌ¿¤ËÍ¥ÀèÅª¤Ë°åÎÅ»ñ¸»¤òÊ¬ÇÛ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¡ÖÌ¿¤Î¥È¥ê¥¢¡¼¥¸¡ÊÁªÊÌ¡Ë¡×¤ò¤¹¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£¤¹¤°¡ÖÉÔÌû²÷¤ÊµÄÏÀ¡×¤ò»Ï¤á¤ë¤Ù¤
¥³¥í¥Ê²Ò¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¹âÎð¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö´¶À÷¤·¤Æ¤â¤¢¤Ê¤¿¤ÏÉÂ±¡¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¹ð¤²¤¿¹ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î´µ¼Ô¤ò¼õ¤±ÍÆ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤¿¹ñ¤Ï°åÎÅÊø²õ¤òµ¯¤³¤·¤Æ¡¢ËÄÂç¤Ê»à¼Ô¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿»ö¼Â¤òÊó¤¸¤ë¤³¤È¤ò¤â¤Î¤¹¤´¤¯·ù¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤ÎÌäÂê¤òÆÍ¤¤Ä¤á¤ë¤È¡¢¡ÖÊ¬ÇÛÀµµÁ¡×¤òµÄÏÀ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬ÆÉ¼Ô¤«¤é¡ÖÌ¿¤ÏÊ¿Åù¤À¡ª¡×¤ÈÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢
¡Ò¼Ò²ñÊÝ¾ãÉéÃ´Î¨¤ò¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ãÏ¢ÂÓÎ¨¤È¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¹ñÌ±¤ÎÏ¢ÂÓ¤ä½õ¤±¹ç¤¤¤Î°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ó
¤È¼ÒÀâ¤ÇÏÀ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕÍ·¤Ó¤Ç²ò·è¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÌµÀÕÇ¤¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ï¡¢¡ÖÄ¶¹âÎð²½¤ÇËÄ¤ì¾å¤¬¤ë¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦µðÂç¤ÊÌäÂê¤Î½ø¾Ï¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£µÄÏÀ¤òÈò¤±Â³¤±¤ì¤Ð¡¢¡Ö¼è¤ì¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¼è¤ë¡×¤·¤«Êýºö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¤ÏÉéÃ´¤Ë²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¹ñÌ±³§Ç¯¶â¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤¤¤Þ¤³¤½¡ÖÌ¿¤Î¥È¥ê¥¢¡¼¥¸¡×¤È¤¤¤¦ÉÔÌû²÷¤ÊµÄÏÀ¤ò»Ï¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ã»²¹ÍÊ¸¸¥¡ä
¡»¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦J¡¦¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡¢¥Ê¥ó¥·¡¼¡¦S¡¦¥¸¥§¥Ã¥«¡¼¡Ø´Ö°ã¤Ã¤¿°åÎÅ¡¡°å³ØÅªÌµ±×À¤È¤Ï²¿¤«¡ÙÎÓÎáÆàÌõ¡¿ Ò¦Áð½ñË¼
¡»¥°¥ì¥Ã¥°¡¦¥Ü¥°¥Ê¡¼¡¢¥¤¥ï¥ª¡¦¥Ò¥í¥»¡ØÃ¯¤Î·ò¹¯¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¡°åÎÅ»ñ¸»¤ÎÎÑÍý³Ø¡Ù»ù¶ÌÁïÌõ¡¿´äÇÈ½ñÅ¹
¡Ö½µ´©¸½Âå¡×2025Ç¯2·î22¡¦3·î1Æü¹çÊ»¹æ¤è¤ê
¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·µÄÏÀ¤Ï¤Ê¤¼º®Íð¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä¡ÄµÌÎè¤¬³Ð¸ç¤ÎÄ¾¸À¡Ö¤½¤í¤½¤í¡¢Ì¿¤ÎÃÍÃÊ¤ÎÏÃ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×