¡ÚÂ®Êó¡Û·²ÇÏ¡¦´ÛÎÓ»ÔÈø±ÈÄ®¤ÇÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ½»Âð²ÐºÒ¡¡¾Æ¤±À×¤«¤éÀÊÌÉÔÌÀ¤Î1¿Í¤Î°äÂÎ
¤¤ç¤¦¸áÁ°¡¢·²ÇÏ¸©´ÛÎÓ»Ô¤Î½»Âð¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤±À×¤«¤éÀÊÌÉÔÌÀ¤Î1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤¦¤¨¡¢1¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸áÁ°7»þ¤´¤í¡¢´ÛÎÓ»ÔÈø±ÈÄ®¤Ç¡¢¡ÖÁ°¤Î²È¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶á¤¯¤Ë½»¤àÃËÀ¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É8Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½2»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤ÈÉßÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ë¼Ö¸Ë¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½140Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢¾Æ¤±À×¤«¤éÀÊÌÉÔÌÀ¤Î1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤à2¿Í¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¤â¤¦1¿Í¤Î¹ÔÊý¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£