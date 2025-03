「循環」と「コミュニティ」を知識ではなく体験として感じる！野沢温泉マウンテンリゾート観光局『サステナブルマインドツアー』

野沢温泉マウンテンリゾート観光局は、次世代へとつなぐ持続可能な事業実施のための企業研修である『サステナブルマインドツアー』を開始します。

野沢温泉マウンテンリゾート観光局は、次世代へとつなぐ持続可能な事業実施のための企業研修である『サステナブルマインドツアー』を開始。

これからの企業活動において、持続可能であることは、最重要テーマとなります。

環境に貢献しない事業は、未来の市場から淘汰されるでしょう。

利用者や従業員と真剣に向き合わない企業やサービスも、次世代の成長を支えることはできません。

AIをはじめとする技術革新が進む中、「サステナビリティ」とともに事業活動を行うための気づきを、野沢温泉で得てください。

■「循環」と「コミュニティ」が生み出す野沢温泉ならではの持続可能な未来

野沢温泉は、自然の力が育む豊かな「循環」と、地域の絆が強化する「コミュニティ」の村です。

森に降り注ぐ雨や雪は、ブナの原生林を通じて30年から50年かけて湧き水や温泉となり、村に恵みをもたらします。

生命の根源である水の循環は、命の循環を生み、文化の循環を育む、これが世界に誇る野沢温泉の真髄です。

江戸時代から続く「野沢組」では、村人が自治の精神で温泉や山林を守り、肩を寄せ合い互いの生活を支え合ってきました。

惣村とよばれるコミュニティによるライフスタイルは、世界的にみても貴重な野沢温泉の特徴です。

このような特徴をもつ野沢温泉での滞在では「循環」と「コミュニティ」を知識ではなく体験として感じることで、真のサステナビリティへの気づきを得ることができます。

循環/コミュニティ

■なぜ野沢温泉でのプログラムなのか、3つのポイント

【POINT1 戦略的リーダーシップを養う】

経験である身体知として、「循環」と「コミュニティ」を体験することは、企業戦略や次世代ビジョンを描くために欠かせない中長期視点を養うために非常に有効です。

これからの時代、視座の高いリーダーシップには、不可欠な体験となります。

【POINT2 内省力の強化】

自然豊かな環境での滞在は、心身に大きな変化を与えます。

普段使っていない感覚を刺激し、アクティブレストを通じて自分自身と向き合わせる時間が生まれます。

内省力を高めることがますます重要となる今、これが大きな転機となります。

【POINT3 コミュニティ力の再発見】

村民同士の関係性から、チームや事業パートナーとの繋がりまで、多様なコミュニティの力を実感できます。

デジタル化が進む現代において、リアルで強固なコミュニティを形成することがいかに価値あるものか、深い洞察を得ることができるでしょう。

文化

湧水

食の循環

■自然アクティビティは、精神的な開放とウェルビーイングなコンテンツに

自然の中での多様なアクティビティは、心身に豊かな経験を与えます。

野沢温泉村では、水の体験、山の体験など多くのコンテンツを用意しています。

これらのコンテンツを各企業様のニーズに応じてオーダーメイドで組み合わせることで、滞在に最適なプログラムを組成します。

コンテンツ

