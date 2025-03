電車やバスに乗る時、日当たりのいい窓際の席を選ぶ人もいれば、逆に日焼けしないように窓際を避ける人もいます。ガラス窓越しに日光を浴びた時、皮膚に対してどれだけのダメージがあるのかについて、ウーロンゴン大学医学部のテレサ・ラーキン准教授が解説しています。Can you get sunburnt or UV skin damage through car or home windows?

太陽から地球に到達する紫外線のうち、約95%が波長320〜400nmの「UVA(紫外線A波)」で、約5%が波長280〜320nmの「UVB(紫外線B波)」です。日本皮膚科学会によれば、波長が長いUVAの方が皮膚の奥にまで影響を及ぼしますが、波長の短いUVBの方が生物に対する影響は強くなるとのこと。ラーキン准教授も、「UVAは皮膚の奥深くまで浸透して皮膚がんを引き起こす可能性があり、UVBは皮膚の上層部にしか到達しないものの、日焼けや白内障、皮膚がんの原因になりえる」と述べています。家や車の窓に使われているガラスは、UVBの透過をほぼ完全に遮断できるとのこと。しかし、UVAについてはガラス1枚だと完全に遮断はできません。例えば車のフロントガラスは積層ガラスでできており、UVAの放射を98%遮断できます。しかし、車の側面や後部の窓は強化ガラスで、UVAを完全に遮断できないことがわかっています。29種類の車を対象に行われた2016年の調査では、側面と後部の窓におけるUVAの透過率は4%〜56%だったことが判明しました。この事実は、皮膚がんを発症した部位にも影響があります。左側通行のアメリカで行われた調査では、顔・頭皮・腕・足の皮膚がんは右側よりも左側に多く、腕の場合は左側が右側の20倍多かったとのこと。一方、右側通行のオーストラリアでの研究では反対に、体の左側よりも右側に皮膚の損傷や皮膚がんが多かったことがわかっています。ただし、UVAの遮断率はガラスの種類や色、保護フィルムの有無などに左右されます。たとえば、灰色や茶色に着色されているガラスはUVA遮断率が高く、最大で95%のUVAをブロックすることがこれまでの研究でわかっています。そのため、もし車の窓に色がついている場合は日焼け止めを塗る必要はないとのこと。自宅や会社のガラス窓の場合、UVAの遮断率は25%〜55%ほどといわれています。単板ガラスはほとんどのUVAを透過してしまいますが、厚いガラスや着色ガラス、コーティングガラスはより多くのUVAを遮断可能。ラーキン准教授は「最善の選択肢は、UVAの透過率が1%未満の合わせガラス、または二重ガラスの色付き窓です」と述べています。また、オフィスや商業施設で使われる窓ガラスのほとんどはUVA保護性能が優れており、遮断率は75%を超えるといわれています。現代建築ではほとんどの窓が二重構造になっており、UVAを反射したり吸収したりするような工夫が行われています。また、近年では化学処理によってガラスを暗くすることでUVAを遮断できるものも登場しているとのこと。もちろん、窓を開けたり、腕を窓から出したりすると特に皮膚を損傷したり皮膚がんを患うリスクは高まります。ラーキン准教授によれば、色付きガラスがなければ夏の昼間に1時間、冬の昼間に2時間で日焼けする可能性があるとのこと。また、家の窓の近くでは、夏は30分、冬は1時間で日焼けする可能性があります。紫外線指数が5段階中3以上の場合は、運転中や日当たりの良い窓の近くでサングラスを着用するべきだとラーキン准教授は推奨しました。