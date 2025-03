CYCLE MODE RIDE OSAKA 2025に出展！ハセガワモビリティ

ハセガワモビリティは、西日本最大級のスポーツ自転車フェスティバル「CYCLE MODE RIDE OSAKA 2025(会場:万博記念公園 東の広場)」に出展します。

ハセガワモビリティは、西日本最大級のスポーツ自転車フェスティバル「CYCLE MODE RIDE OSAKA 2025(会場:万博記念公園 東の広場)」に出展。

このイベントは、会場内外に設置されたロング試乗コースで自転車の性能を存分に体感することができます。

同社ブースでは、世界を代表する電動二輪モビリティメーカーYADEAの日本モデルで象徴ともいえるTRPシリーズから、電動アシスト自転車の「TRP-01」と特定小型原動機付自転車の「TRP-01T」が登場。

安定感抜群の極太ファットタイヤとパワフルさ、そしてYADEAラインナップは全ての機体で法遵守が徹底されているので、デザイン力と安心感の二刀流モビリティです。

他にも、2025年4月発売予定の特定小型原動機付自転車「CC-01T」など一足先に試乗することができます。

◆YADEAとは

電動モビリティ業界では世界最大級の香港上場企業(01585)。

電動バイク・電動自転車・電動キックボードなどの開発・製造を行っています。

2001年の創業以来、世界100ヶ国に電動モビリティを販売。

7年連続(2017年〜2023年)販売台数が世界一と電動モビリティ業界をリードしています。

累計販売台数は、1億台を突破(2024年時点)。

◆中国でのYADEAショップ店舗数は約40,000店

街中いたる場所にあるのがYADEAショップ。

販売はもちろん修理・メンテナンスを日常的に行える身近な存在として店舗を構えています。

また走行時に何かあった際は、近くのYADEAショップから30分以内に駆け付け機体の修理対応などを行っています。

