自家製キャラメルにカリフォルニア産のくるみをぎっしり詰め込んだ！カリフォルニアくるみ協会／鎌倉紅谷「クルミッ子かわるっ子」

カリフォルニアくるみ協会と、和洋菓子の製造販売を行う鎌倉紅谷は、世界くるみサミット2025の開催を記念して、「クルミッ子かわるっ子(世界くるみサミット)」付きクルミッ子8個入を、一部直営店舗にて3月3日(月)より期間・数量限定で発売します。

カリフォルニアくるみ協会と、和洋菓子の製造販売を行う鎌倉紅谷は、世界くるみサミット2025の開催を記念して、「クルミッ子かわるっ子(世界くるみサミット)」付きクルミッ子8個入を、一部直営店舗にて3月3日(月)より期間・数量限定で発売。

また、3月10日(月)から、「世界くるみサミット」記念セット(「クルミッ子かわるっ子(世界くるみサミット)」付きクルミッ子8個入×1/クルミとパイ4本入〜クルミッ子キャラメルソースを添えて〜×1/ポケットブラウニー1個×2)も、鎌倉紅谷 公式オンラインショップにて数量限定で販売されます。

世界くるみサミットは、くるみの健康メリットに対する日本国民全体の認知を高め、くるみの消費増につなげることを目的に、海外から招聘した注目の研究者が、くるみと「腸」「脳」「睡眠」をテーマに最新研究を発表するシンポジウムです。

また、著名人によるトークショーをはじめとするメディアイベントや世界各国のくるみ料理が堪能できる昼食会を通して、くるみの栄養価について学べるだけでなく、そのおいしさや汎用性を実際に体験できるイベントになっています。

鎌倉紅谷を代表するクルミッ子は、自家製キャラメルにカリフォルニア産のくるみをぎっしり詰め込んで、バター生地で挟んだ焼き菓子です。

約40年前の誕生以来、職人が手仕事で仕上げるキャラメルの甘さとほろ苦さ、くるみの食感・風味が絶妙に調和し、くるみを使った焼き菓子として、鎌倉紅谷の一番人気商品へと成長しました。

今回の世界くるみサミット開催記念商品は、クルミッ子に欠かせない素材である“くるみ”の魅力を、より多くの方に知っていただきたいという両社の想いが込められた、特別なコラボレーションデザイン短冊型カード付のクルミッ子です。

さらに、日頃クルミッ子をご愛顧いただいているお客様に感謝を込めて、対象商品を購入し、ご応募いただいた方の中から抽選で10名様を「世界くるみサミット2025」にご招待する特別企画も実施します。

カリフォルニアくるみ協会は、同社との取り組みを通じて、くるみが持つ豊かな風味と深い味わい、さらに健康に良い影響を与える栄養価をより多くの方々に知っていただけることを期待しています。

■商品概要

商品 :「クルミッ子かわるっ子(世界くるみサミット)」付きクルミッ子8個入

価格 :1,296円(税込)

販売期間:2025年3月3日(月)〜3月14日(金)*各日数量限定

販売店舗:八幡宮前本店/小町横路店/

ラゾーナ川崎店/Kurumicco Factory The Shop

「クルミッ子かわるっ子(世界くるみサミット)」付きクルミッ子8個入

■コラボレーション商品詳細(鎌倉紅谷 公式オンラインショップ)

商品 :「世界くるみサミット」記念セット

(「クルミッ子かわるっ子(世界くるみサミット)」付き

クルミッ子8個入×1/

クルミとパイ4本入〜クルミッ子キャラメルソースを添えて〜×1/

ポケットブラウニー1個×2)

価格 :2,943円(税込)

販売期間:3月10日(月)朝9:00入荷 *200セット限定、なくなり次第終了

「世界くるみサミット」記念セット(「クルミッ子かわるっ子(世界くるみサミット)」付きクルミッ子8個入×1/クルミとパイ4本入〜クルミッ子キャラメルソースを添えて〜×1/ ポケットブラウニー1個×2)

「世界くるみサミット2025」ご招待へのお申込みは、対象商品に付いている短冊型カードに記載の二次元コードより応募できます。

■くるみには身体に必要な栄養素、オメガ3脂肪酸が豊富に含まれています

くるみに豊富に含まれる植物由来のオメガ3脂肪酸であるα-リノレン酸(ALA)は、身体の中では生成されない必須脂肪酸で、ナッツ類の中で唯一オメガ3脂肪酸を豊富に含みます。

脂肪と聞くと悪いイメージを持たれがちですが、α-リノレン酸(ALA)は身体に良い脂肪なので、積極的に摂ることがおすすめです。

厚生労働省の『日本人の食事摂取基準』(2025年版)では、オメガ3脂肪酸の摂取量の目標値を決めており、18〜29歳の男子で1日あたり2g以上、女子で1.6g以上としています。

くるみひとつかみ(約30g)には2.7gのオメガ3脂肪酸が含まれます*。

*U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. Food Data Central, 2019. fdc.nal.usda.gov.

