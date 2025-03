IoTコンサルティングは、格安SIMやスマートフォンの最新情報をお届けするメディア「ロケホン」にて、携帯キャリアのギガ増量サービスに関する消費者動向調査を実施しました。

ロケホン「携帯キャリアのギガ増量サービスに関する消費者動向調査」

IoTコンサルティングは、格安SIMやスマートフォンの最新情報をお届けするメディア「ロケホン」にて、携帯キャリアのギガ増量サービスに関する消費者動向調査を実施。

この調査では、20代から60代以上の男女500名を対象に、データ通信量の現状と理想、ギガ増量サービスへの評価などについて包括的な調査を行なっています。

<アンケート結果>

調査結果: https://rokemoba.com/smartphone/giga-increase-survey/

集計期間: 2025年2月13日〜2025年2月20日

対象 : インターネットアンケートの20代以下〜60代以上の男女500人

■回答者属性

年齢

性別

女性:271名

男性:229名

20代以下:64名

30代 :174名

40代 :172名

50代 :69名

60代以上:21名

30〜40代が全体の約6割を占めており、スマートフォンの主要ユーザー層を適切にカバーしています。

■スマートフォンの理想的な月間データ容量はどのくらいですか?

スマホの理想的な月間データ容量はどのくらいですか?

無制限 :106名

10GB前後:92名

5GB前後 :89名

3GB以下 :87名

20GB前後:71名

30GB前後:41名

50GB前後:14名

理想のデータ容量として「無制限」と「10GB前後」が上位を占め、多くのユーザーが10GB以上を求めています。

一方で、5GB以下の少容量でも十分とする層も約3割存在しています。

■現在の月間データ通信量はどのくらいですか?

現在の月間データ通信量はどのくらいですか?

3GB以下 :166名

3GB〜5GB :85名

5GB〜10GB :74名

10GB〜20GB:61名

30GB以上 :57名

20GB〜30GB:31名

分からない:26名

実際の利用状況では、5GB以下の少容量ユーザーが全体の5割を占めており、理想と現実にギャップがあることが判明しました。

■携帯キャリアを選ぶ際、データ容量と料金のどちらを重視しますか?

携帯キャリアを選ぶ際、データ容量と料金のどちらを重視しますか?

料金を重視 :278名

どちらも同程度重視:194名

データ容量を重視 :28名

携帯キャリア選択において「料金」を重視するユーザーが約5割と過半数を占め、「データ容量を重視」は少数に留まっています。

■携帯キャリアが提供するギガ増量サービスについてどう思いますか?

携帯キャリアが提供するギガ増量サービスについてどう思いますか?

あれば嬉しいが必須ではない:180名

とても魅力的で必要 :126名

料金への影響が心配 :108名

現状の容量で十分 :79名

わからない :7名

約6割のユーザーがギガ増量サービスに前向きな評価を示す一方、約2割が料金への影響を懸念しています。

■携帯キャリアが提供するギガ増量サービスは、乗り換えるきっかけになりますか?

携帯キャリアが提供するギガ増量サービスは、乗り換えるきっかけになりますか?

ややそう思う :189名

どちらとも言えない:118名

あまりそう思わない:98名

非常にそう思う :62名

全くそう思わない :33名

「ややそう思う」と「非常にそう思う」を合わせると半数となり、ギガ増量サービスが乗り換え検討の契機になる可能性が示唆されています。

■まとめ

主な発見事項

●ユーザーの半数以上が携帯キャリア選択時に料金を最重視

●実際の利用データ量は5GB以下が半数を占める一方、理想は無制限や10GB以上を求める声が多い

●ギガ増量サービスは乗り換え検討の契機になると約5割が回答

ロケホンではスマートフォン・格安SIM等の割引や最新情報に今後も注目し、正確で分かりやすい情報の更新に努めます。

出典元:https://rokemoba.com/smartphone/giga-increase-survey/

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ユーザーの半数以上が携帯キャリア選択時に料金を最重視!ロケホン「携帯キャリアのギガ増量サービスに関する消費者動向調査」 appeared first on Dtimes.