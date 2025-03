Galaxy S25 Ultraではピンクゴールドが最も支持！ロケホン「Galaxy S25シリーズ」に関する消費者動向調査

IoTコンサルティングは、格安SIMやスマホの最新情報をお届けするメディア「ロケホン」にて、新型スマートフォン「Galaxy S25シリーズ」に関する消費者動向調査を実施しました。

この調査では、20代から60代以上の男女500名を対象に、Galaxy S25シリーズのカラーバリエーションへの好みや購入意向などについて包括的な調査を行っています。

<アンケート結果>

集計期間: 2025年2月13日〜2025年2月20日

対象 : インターネットアンケートの20代以下〜60代以上の男女500人

■Galaxy S25シリーズに関する回答者属性

性別

年齢

女性:258名

男性:242名

20代以下:90名

30代 :188名

40代 :144名

50代 :62名

60代以上:16名

性別はほぼ均等に分布しており、偏りのない調査結果が得られています。

30〜40代が全体の多くを占めており、スマートフォンの主要ユーザー層を適切にカバーしています。

■Galaxy S25で最も魅力的だと感じるカラーはどれですか?

ネイビー :98名

アイシーブルー :93名

ブルーブラック :85名

シルバーシャドウ:69名

ピンクゴールド :68名

ミント :64名

コーラルレッド :23名

青系のカラー(ネイビー、アイシーブルー、ブルーブラック)が上位を占め、半数以上のユーザーが青系のカラーに魅力を感じています。

一方で、コーラルレッドへの支持は23名に留まり、鮮やかな赤系の色よりも落ち着いた色合いが好まれる傾向が見られます。

■Galaxy S25 Ultraで最も魅力的だと感じるカラーはどれですか?

チタニウム ピンクゴールド :94名

チタニウム シルバーブルー :86名

チタニウム ブラック :81名

チタニウム ホワイトシルバー:72名

チタニウム ジェットブラック:60名

チタニウム グレー :57名

チタニウム ジェードグリーン:50名

チタニウム ピンクゴールドが最も人気があり、特に女性ユーザーからの支持が高いことが示唆されています。

シルバーブルーやブラックなどの定番カラーも安定した支持を集めており、Galaxy S25 Ultraではより多様な色の好みが分散する結果となりました。

■Galaxy S25シリーズのどのモデルに興味がありますか?

Galaxy S25 Ultra:183名

Galaxy S25 :169名

特に興味はない :148名

最上位モデルのGalaxy S25 Ultraへの関心が最も高く、ハイエンド機能への需要の高さが伺えます。

一方で、約3割のユーザーがGalaxy S25シリーズに対して「特に興味はない」と回答しており、差別化ポイントの明確な訴求が必要であることも示唆されています。

■Galaxy S25シリーズを購入したいと思いますか?

ややそう思う :182名

どちらとも言えない:148名

あまりそう思わない:103名

非常にそう思う :35名

全くそう思わない :32名

「ややそう思う」と「非常にそう思う」を合わせると約4割のユーザーが購入意欲を示しており、新機種への関心の高さが伺えます。

一方で、「どちらとも言えない」と回答した層が約3割を占めており、この層に対する適切な訴求によって、さらなる購入意欲の向上が見込めます。

■まとめ

主な発見事項

●Galaxy S25では青系カラー、Galaxy S25 Ultraではピンクゴールドが最も支持されており、モデルによって好まれる色傾向に違いがあります。

●最上位モデルのGalaxy S25 Ultraへの関心が最も高く、高性能への期待が顕著です。

●約4割のユーザーが購入意欲を示しています。

ロケホンではスマホ・格安SIM等の割引や最新情報に今後も注目し、正確で分かりやすい情報の更新に努めます。

出典元:https://rokemoba.com/smartphone/galaxy-s25-survey/

