足裏から伝わる天然素材ならではの心地よさ！ヨガワークス「サダナ・ピラティス 8mm グレイマーブル」

ヨガワークス「サダナ・ピラティス 8mm グレイマーブル」

価格 :10,800円(税込 11,880円)

販売開始:2025年2月末予定

サイズ :183cm×66cm×8mm/約1.5kg

「ヨガワークス」は、構想・開発に3年をかけた自社初となるプロ仕様のピラティスマットとして、「サダナ・ピラティス 8mm グレイマーブル」をリリース。

2025年2月末より数量限定での先行販売を予定しています。

■サダナ・ピラティス3つの特徴

1. 新素材が生み出す唯一無二の「高反発クッション感」

天然ゴムとリサイクルEVAを配合した、環境にもやさしい新素材を採用。

他にはないもっちりしたグリップに加えた高反発の感触が新しく、足裏から伝わる天然素材ならではの心地よさと安心感をもたらします。

8mmの厚さがあるため膝や肘も痛みづらく、高齢者の方でも安心して使用いただける安全性にも優れています。

2. 「足裏で掴む」感覚でヨガのプラクティスにも最適

同社の従来のピラティスマットでは、ピラティスで重視する機能としてクッション性に特化していましたが、サダナ・ピラティスは天然ゴムの高いグリップ力を活かし、ヨガにも利用可能としています。

特に高反発マットの上で練習することは「足裏で地面を掴む感覚」が足裏の3アーチを養い、正しく立つという基本的な動作に意識を高めることができます。

3. プロ仕様の幅広モデル×軽量化でどんなシーンにもマッチ

サイズはプロに好まれる通常のマットより少し大きめの183cm×66cmで設計。

ゆとりあるサイズ感は様々なエクササイズシーンで活躍します。

それでいて、わずか1.5kgの軽量のため持ち運びにも最適。

利用環境や性別・年代を選ばない、まさにオールマイティなマットです。

商品のグランドリリースに先駆け、より広くマットユーザーの声を集めることを目的に、2025年2月末よりヨガワークスが直営する公式オンラインストアにて100枚限定で先行発売予定。

