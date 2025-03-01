来週の主な予定 4日はトランプ「米国第一」演説＆対中墨加関税発動 内田とパウエル、米雇用統計 春闘要求集計 来週の主な予定 4日はトランプ「米国第一」演説＆対中墨加関税発動 内田とパウエル、米雇用統計 春闘要求集計

リンクをコピーする みんなの感想は？

来週の主な予定 4日はトランプ「米国第一」演説＆対中墨加関税発動 内田とパウエル、米雇用統計 春闘要求集計



・4日はトランプ米大統領が演説「米国第一」説明、中国メキシコカナダ関税発動予定、中国には10%上乗せ計20%

・パウエルFRB議長が経済見通しについて講演 ウォラーFRB理事とWSJニック記者が経済について対談

・19日の日銀会合を前に内田日銀副総裁が講演、春闘要求集計結果 第4四半期の設備投資も（GDPに反映）

・中国全人代開幕、AI開発や消費促進に向けた大規模支援策を期待 2月消費者物価指数に財新製造業PMIも

・7日は米雇用統計、週末からブラックアウト、9日から米夏時間移行で指標発表などの時間1時間繰り上げ



3日（月）

日銀債券市場サーベイ（2月）

中国財新製造業PMI（2月）

ユーロ圏消費者物価指数（2月）

米自動車販売（2月）

米製造業PMI確報値（2月）

米ISM製造業景気指数（2月）

ムサレム・セントルイス連銀総裁、米経済および金融政策について講演（質疑応答あり）

核兵器禁止条約第3回締約国会議

国際原子力機関（IAEA）定例理事会



4日（火）

日本10年利付国債入札（2兆6000億円程度）

日本雇用統計（1月）

日本設備投資（第4四半期）

日本企業利益（第4四半期）

豪小売売上高（1月）

豪中銀議事録（2月18日開催分）

ウィリアムズNY連銀総裁、ブルームバーグ主催イベント出席（質疑応答あり）

ハウザー豪中銀副総裁、オーストラリアン・フィナンシャル・レビュー（AFR）会議出席

トランプ米大統領、メキシコとカナダに25%関税、中国には10%上乗せし計20%の追加関税発動へ

トランプ米大統領、上下両院合同会議で施政方針演説「アメリカファースト」説明（日本時間5日11時頃）



5日（水）

豪GDP（第4四半期）

中国財新非製造業PMI（2月）

スイス消費者物価指数（2月）

米ADP雇用者数（2月）

米非製造業PMI確報値（2月）

米ISM非製造業景気指数（2月）

米地区連銀経済報告（ベージュブック）

内田日銀副総裁、金融経済懇談会出席

中国全国人民代表大会（全人代）開幕

英中銀ベイリー総裁、テイラー委員、グリーン委員、チーフエコノミストのピル氏が財務委員会出席



6日（木）

連合25年春闘要求集計結果

日本30年利付国債入札（9000億円程度）

英DMPインフレ調査（2月）

ECB政策金利、ラガルドECB総裁記者会見

米新規失業保険申請件数（1日終了週）

NZ中銀インフレ会議 オアNZ中銀総裁、バーナンキ元FRB議長、マン英中銀委員が出席

ウォラーFRB理事とWSJ記者ニック・ティミラオス氏が経済見通しについて対談

EU特別首脳会議



7日（金）

中国貿易統計（2月）

カナダ雇用統計（2月）

米雇用統計（2月）

マン英中銀委員、NZ中銀インフレ会議で講演

国際女性デー（IWD）イベント ラガルドECB総裁、独連銀総裁、オランダ中銀総裁、伊中銀総裁が出席

センテノ・ポルトガル中銀総裁、カザークス・ラトビア中銀総裁、金融政策と労働市場について講演

パウエルFRB議長、2025年金融政策会議で米経済見通しについて講演（質疑応答あり）

クーグラーFRB理事、金融政策と労働市場について講演（質疑応答あり）

ボウマンFRB理事、コロナ後の金融政策について講演（質疑応答あり）

ウィリアムズNY連銀総裁、コロナ後の金融政策について講演（質疑応答あり）

ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）



8日（土）

FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（20日まで）



9日（日）

中国消費者物価指数・生産者物価指数（2月）

米国市場は夏時間に移行、指標発表などの時間1時間繰り上げ



※予定は変更することがあります

外部サイト