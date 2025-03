職人が1つ1つ手包みする贅沢な味わい！玲玲香包

肉まん専門店『玲玲香包(りんりんしゃんばお)』は、2025年2月にSNS全体の総再生回数が200万を超えたことを発表しました。

玲玲香包

オープン以来“行列のできる”人気店として注目を集めています。

最大2時間待ちの長蛇の列が日常風景となり、営業時間終了前にはほぼ完売。

さらに、地元はもとより横浜や京都など他県からもファンが足を運び、SNS上での関連投稿の累計リーチ数は200万を突破しています。

テレビ取材も相次ぎ、すでに中京テレビ「ぐ〜たくさん」や東海テレビ「ちゃーじ」、CBCテレビ「花咲かタイムズ」など多数のメディアに取り上げられています。

■肉まん専門店『玲玲香包』がメディアで話題になる3つの理由

(1)行列が途切れない人気ぶり:最大2時間待ち!

開店前から行列ができる

オープン前から列が伸び、ピーク時には2時間待ちが発生。

行列を避けようと早めに訪れる方も多いのですが、それでも常に行列が絶えません。

(2)SNS総リーチ200万超え!県外からも来店者続出

SNSでも話題

テレビ放映や口コミの広がりにより、SNS上での関連投稿や話題が急増。

横浜や京都など、遠方から訪れるファンも少なくありません。

現在もSNSを中心に話題が拡散し続けています。

(3)毎日売り切れ必至!職人が1つ1つ手包みする贅沢な味わい

1つ1つ手作りのこだわり肉まん

同店の肉まんは、厳選食材をたっぷり詰め込み、職人が1つ1つ丁寧に手包み。

生地や具材の旨味を最大限に生かす製法で、ふわふわ&ジューシーな口当たりを実現。

売り切れが相次ぎ、閉店前に完売してしまう日が続出しています。

■テレビ・メディア取材実績

・中京テレビ「ぐ〜たくさん」

・東海テレビ「ちゃーじ」

・CBCテレビ「花咲かタイムズ」

・その他、地元情報誌やウェブメディアなど

取材が放映された後は、さらに行列が長くなる“玲玲香包フィーバー”状態。

県内はもちろん、県外からも一目見ようと多くのお客様が押し寄せています。

