シナモン香る贅沢りんごがクセになる！三原食品「ゴロッとりんごクリームチーズ」

三原食品「ゴロッとりんごクリームチーズ」

三原食品は、数量限定で新商品「ゴロッとりんごクリームチーズ」を2025年2月28日に同社ホームページおよび奈良県内の道の駅で販売中。

この商品は、贅沢な角切りんごにほんのりシナモンが魅力の、ちょっぴり大人のご褒美クリームチーズです。

■限定商品を発売

人気の創作クリームチーズの小分けリニューアル記念第四弾として、限定商品「ゴロッとりんごクリームチーズ」を2月28日より公式ホームページと地元奈良県の道の駅で発売します。

数に限りがあるのでお早めの購入をおすすめします!

■創作クリームチーズシリーズとは

奈良県天理市のふるさと納税返礼品の中でも、上位2〜3%に入るクリームチーズシリーズ。

※1

年間約60万個販売する人気シリーズです。

※2

酒かすクリームチーズ

たまり漬クリームチーズ

みそ漬クリームチーズ

※1 天理市ふるさと納税申込件数 令和元年203件中6位、令和2年213件中4位

(天理市産業振興課)

※2 同社調べ シリーズ計2023年実績 75g計算

■商品概要

商品名 : ゴロッとりんごクリームチーズ

内容量 : 66g

賞味期限: 冷蔵保存にて90日

発売日 : 2025年2月28日(金)

価格 : 600円(税込)

購入方法: ・同社ホームページ https://miharakk.thebase.in/

・奈良県内アンテナショップ

- なら歴史芸術文化村

(奈良県天理市杣之内町437-3/0743-86-4420)

- 道の駅クロスウェイなかまち

(奈良県奈良市中町4694-1/0742-93-5440)

- 奈良のうまいものプラザ

(奈良県奈良市三条本町1-1(JR奈良駅構内1F)/0742-26-0088)

- 道の駅レスティ唐古・鍵

(奈良県奈良県磯城郡田原本町大字唐古70番地の1/0744-33-9170)

