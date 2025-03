軽量で顔にフィット！ONLEE「KNOXウインドプロテクトサングラス」

ONLEEは、グローバル1位ゴーグルメーカーOGKグループの高品質アイウェアブランド「WING」から、革新的な「KNOXウインドプロテクトサングラス」を日本市場に初公開し、応援購入サービスMakuakeにて2025年2月27日より先行販売を開始しました。

ONLEE「KNOXウインドプロテクトサングラス」

■製品概要

KNOXウインドプロテクトサングラスは、過酷な環境下でもクリアな視界を維持し、スタイルと機能を両立した高性能アイウェアです。

WINGブランドが誇る先進的な防風・防塵設計、耐久性の高い防弾レンズ、そして日本人にぴったりのフィット感を兼ね備え、日常からアウトドアまで幅広いシーンで活躍します。

KNOXはエアロード設計により強風環境でも目の負担を軽減し、風に負けないクリアな視界を提供します。

より快適な視界を維持し、風の強い日でもパフォーマンスを最大限に発揮します。

なお、軽量で顔にフィットする着用感を実現。

柔らかな高弾性素材が、長時間の使用でも快適で、まるで顔に吸い付くようなフィット感が続きます。

日常の使用からスポーツまで、どんな場面でも快適なかけ心地を与えます。

そしてUV99%カットと偏光度93%以上のレンズが、紫外線や反射光をカットすることでまぶしから目を守り、快適な視界を提供します。

外出時や運転中、スポーツシーンで活躍間違いなしです。

■主な特長

1. 防風|防弾レンズ

2. 紫外線99%カット, 偏光度97%

3. メガネユーザーにやさしい、度付き対応インナーフレーム

4. 顔に吸い付くようなフィット感。

5. 日常でも、スポーツでも

6. 一貫した生産管理、信頼できる高品質

■販売について

「KNOXウインドプロテクトサングラス」は、日常使いからスポーツシーンまで、あらゆる場面でクリアな視界を提供し、ユーザーのライフスタイルに新たな価値をもたらします。

ONLEE株式会社は、この革新的なアイウェアを通じて、日本の消費者に新しいアイウェア体験を提供していきます。

2025年2月27日より応援購入サービスMakuakeにて先行販売を実施しています。

Makuakeページ: https://www.makuake.com/project/knox/

■製造元について

OGKグループは、40年以上にわたりレンズ産業に携わる高品質アイウェアのグローバルメーカーです。

中国・青島、ベトナム・ハノイ、韓国・江原道と大邱に自社工場を持ち、開発から生産・品質管理までを一貫して行う「One-Lineプロセス」で、高い技術力と耐久性を兼ね備えた製品を生み出しています。

