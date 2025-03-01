ç¹Â¡¤¬¤ó¤Ë¹î¤Æ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡Ö½éÆ°¡×¤Ç·è¤Þ¤ë¡Ä¡ÖÀµ¤·¤¤¸¡ººË¡¡×¤È¡Ö¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¤òÀ¨ÏÓ°å»Õ¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿
¡ÖÄÀÌÛ¤ÎÂ¡´ï¡×¤ò»ê¶áµ÷Î¥¤Ç¿Ç¤ë
¤¬¤ó¤ÎÃæ¤Ç¤âÀ¸Â¸Î¨¤¬Äã¤¤ç¹Â¡¤¬¤ó¤ÎØí´µ¿ô¤Ï¡¢20Ç¯Á°¤ÏÇ¯´Ö2Ëü¿Í¶¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï4Ëü4000¿Í¤ÈÇÜÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1·î28Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿·ÐºÑ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¿¹±ÊÂîÏº¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¸¤Îç¹Â¡¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ1Ç¯¤¢¤Þ¤ê¤ÇÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£
Åìµþ°å²ÊÂç³Ø¾Ã²½´ïÆâ²Ê³ØÊ¬Ìî¼çÇ¤¶µ¼ø¤Ç¡¢´ÎÂ¡¡¦ÃÀÆ»¡¦ç¹Â¡¡á´ÎÃÀç¹¤¬¤ó¤Î¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë»å°æÎ´É×°å»Õ¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö´ÎÃÀç¹¤¬¤ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ç¹Â¡¤¬¤ó¤ÏÆÃ¤Ë¿Ê¹Ô¤¬Áá¤¯¡¢È¯¸«¡¦¼£ÎÅ¤¬1¥õ·îÃÙ¤ì¤ë¤À¤±¤ÇÃ×Ì¿Åª¤Ç¤¹¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¡¢ºÎ·ì¤·¤Æ¡¢Ä¶²»ÇÈ¸¡ºº¤äCT¤ÎÍ½Ìó¤ò¤·¤Æ¡¢ÁÈ¿¥À¸¸¡¤ò¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ê¿µ¤¤Ç1¡Á2¥õ·î·Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ç¹Â¡¤¬¤ó¤Îµ¿¤¤¤¬¶¯¤¤´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬Íè¤é¤ì¤¿¤é¡¢²èÁü¸¡ºº¤äÀ¸¸¡¤ò¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë¤ä¤ê¡¢¿ôÆü¸å¤Ë¤Ï¼£ÎÅ¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£´ÎÃÀç¹¤¬¤ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢³¹¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÇº¤à¤è¤ê¤â¡¢¤ª¤«¤·¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¡ºº¤ä¼£ÎÅ¤ò¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¡¢ÂçÉÂ±¡¤òÁª¤Ö¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡×
ç¹Â¡¤¬¤ó¤Ç¤ÏÅüÇ¢ÉÂ¤äç¹±ê¡¢²ÈÂ²¤Ëç¹Â¡¤¬¤ó´µ¼Ô¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬¡¢¤Þ¤¿´ÎÂ¡¤¬¤ó¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹À´Î±ê¤Î´û±ý¤ä»éËÃ´Î¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬¥ê¥¹¥¯Í×°ø¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Öç¹Â¡¤¬¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯Í×°ø¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð·ì±Õ¸¡ºº¤ÈÊ¢ÉôÄ¶²»ÇÈ¸¡ºº¤äCT¡¦MRI¤òÇ¯¤Ë1²ó¡¢¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¿Í¤ÏÈ¾Ç¯¡Á1Ç¯¤Ë1²ó¼õ¤±¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´ÎÂ¡¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¿Í¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê3¥õ·î¡ÁÈ¾Ç¯¤Ë1²ó·ì±Õ¸¡ºº¤ÈÄ¶²»ÇÈ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¡¢¤µ¤é¤ËÈ¾Ç¯¤´¤È¤ËCT¤äMRI¸¡ºº¤ò¹Ô¤¦¤Î¤¬ÄÌ¾ï¤Ç¤¹¡×
°ßÊÉ¤Î¸þ¤³¤¦¤Îç¹Â¡¤ò¶ù¡¹¤Þ¤Ç
ÂÎ¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë¤¢¤ë´ÎÂ¡¤äç¹Â¡¤Ï¡¢°ß¤äÄ²¤Î¤è¤¦¤Ë¤¸¤«¤Ë´Ñ»¡¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ä¶²»ÇÈ¤Ç¤Î¸¡ºº¤äCT¡¦MRI¤Ë¤è¤ë²èÁü¿ÇÃÇ¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£»å°æ»á¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢°ß¤ä½½Æó»ØÄ²¤ÎÃæ¤ËÆâ»ë¶À¤ò¿Ê¤á¤Æ°ßÊÉ¤äÄ²ÊÉ¤´¤·¤Ëç¹Â¡¤ò¿Ç¤ëÄ¶²»ÇÈÆâ»ë¶À¡ÊEUS¡Ë¸¡ºº¤À¡£
¡ÖÄ¶²»ÇÈÆâ»ë¶À¸¡ºº¤Ï¶áÇ¯ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ëµ»½Ñ¤Ç¡¢ç¹Â¡¤ò»ê¶áµ÷Î¥¤Ç¤¯¤Þ¤Ê¤¯¿Ç¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿ô¥ß¥ê¤Î¾®¤µ¤Ê¤¬¤ó¤Ç¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢½Ñ¼Ô¤Ëµ»½Ñ¤¬Í×µá¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£ÆüËÜç¹Â¡³Ø²ñ¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç»ØÆ³°å¤ä»ØÆ³»ÜÀß¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÌ¾Á°¤¬¤¢¤ëÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤¯¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿´ÎÂ¡¤¬¤ó¤Ç¤Ï¡¢´Î¹ÅÊÑ¤¬¤¬¤ó¤Î¤â¤È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´Î¹ÅÊÑ¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤òÂ¬¤ëMR¥¨¥é¥¹¥È¥°¥é¥Õ¥£¤È¤¤¤¦¸¡ºº¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ã¯¤â¤¬¶²¤ì¤ëÆñ¼£¤¬¤ó¤Ë¤â¡¢ÂÐ¹³¤¹¤ë¼êÃÊ¤ÏÃå¼Â¤ËÁý¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö½µ´©¸½Âå¡×2025Ç¯2·î22¡¦3·î1Æü¹çÊ»¹æ¤è¤ê
¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¡ÖÁ°Î©Á£¤¬¤ó¤ÏÉÝ¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÏÂç´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¡ÄÃËÀ¤Î¿ÍÀ¸¤ò·ãÊÑ¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤½¤Î¡ÖËÜÅö¤Î¶¼°Ò¡×¤È¡Ö¸«¤Ä¤±Êý¡¦¼£¤·Êý¡×
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¡ÖÁ°Î©Á£¤¬¤ó¤ÏÉÝ¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÏÂç´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¡ÄÃËÀ¤Î¿ÍÀ¸¤ò·ãÊÑ¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤½¤Î¡ÖËÜÅö¤Î¶¼°Ò¡×¤È¡Ö¸«¤Ä¤±Êý¡¦¼£¤·Êý¡×
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
³ùÁÒ,
½»Âð,
¥Í¥¸,
Ä¹Ìî,
¥À¥¤¥¹,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
°ËÅì»Ô,
Ë¬Ìä²ð¸î