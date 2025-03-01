【ブンデスリーガ第24節】(メルセデス・ベンツ・アレーナ)

シュツットガルト 1-3(前半1-1)バイエルン

<得点者>

[シ]アンジェロ・スティラー(34分)

[バ]マイケル・オリーズ(45分)、レオン・ゴレツカ(64分)、キングスレイ・コマン(90分)

<警告>

[シ]F. Jeltsch(39分)、ユリアン・シャボット(42分)、クリス・フューリッヒ(48分)、エンゾ・ミロ(90分+3)、エルメディン・デミロビッチ(90分+7)

[バ]コンラッド・ライマー(59分)、レオン・ゴレツカ(66分)、ハリー・ケイン(90分+3)

観衆:60,000人