日経225先物テクニカルポイント（1日夜間取引終了時点）
1日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比440円高の3万7550円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40770.62円 ボリンジャーバンド3σ
40141.22円 ボリンジャーバンド2σ
39511.81円 ボリンジャーバンド1σ
39160.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39055.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38998.53円 75日移動平均
38882.40円 25日移動平均
38725.00円 一目均衡表・基準線
38658.65円 200日移動平均
38252.99円 ボリンジャーバンド-1σ
38170.00円 一目均衡表・転換線
37884.00円 5日移動平均
37623.58円 ボリンジャーバンド2σ
37550.00円 1日夜間取引終値
37155.50円 28日日経平均株価現物終値
36994.18円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40770.62円 ボリンジャーバンド3σ
40141.22円 ボリンジャーバンド2σ
39511.81円 ボリンジャーバンド1σ
39160.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39055.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38998.53円 75日移動平均
38882.40円 25日移動平均
38725.00円 一目均衡表・基準線
38658.65円 200日移動平均
38252.99円 ボリンジャーバンド-1σ
38170.00円 一目均衡表・転換線
37884.00円 5日移動平均
37623.58円 ボリンジャーバンド2σ
37550.00円 1日夜間取引終値
37155.50円 28日日経平均株価現物終値
36994.18円 ボリンジャーバンド3σ
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