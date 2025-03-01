　1日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比440円高の3万7550円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40770.62円　　ボリンジャーバンド3σ
40141.22円　　ボリンジャーバンド2σ
39511.81円　　ボリンジャーバンド1σ
39160.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39055.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38998.53円　　75日移動平均
38882.40円　　25日移動平均
38725.00円　　一目均衡表・基準線
38658.65円　　200日移動平均
38252.99円　　ボリンジャーバンド-1σ
38170.00円　　一目均衡表・転換線
37884.00円　　5日移動平均
37623.58円　　ボリンジャーバンド2σ
37550.00円　　1日夜間取引終値
37155.50円　　28日日経平均株価現物終値
36994.18円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース