¥Õ¥£¥ê¡¼¥º»±²¼¡¦ÀÄÌø¹¸ÍÎ¡¡¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÅÐÈÄ¤Ç£±²ó»ý¤¿¤º¡Ä²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤Ç£±¼ºÅÀ¤ÈÀ©µåÆñÏªÄè¡¡
¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¾·ÂÔÁª¼ê¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÀÄÌø¹¸ÍÎÅê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£²£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±Æü¡Ë¤Ë¥Õ¥í¥ê¥À½£¥¯¥ê¥¢¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤Ç¤Î¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë£±¡½£³¤Î£´²ó¤Ë£´ÈÖ¼ê¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÅÐÈÄ¤·¡¢£²¡¿£³¤òÅê¤²¡¢£²°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¡¡£²»°¿¶£²»Íµå¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£·¡½£µ¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÆ¬¥½¥¬¡¼¥É¤Ë£²¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¤Î£³µåÌÜ¡¢³°³Ñ¹â¤á¤Î£¸£¹¡¦£´¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£´£´¥¥í¡Ë¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤òÂª¤¨¤é¤ì¡¢¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÇÃæ·ø¤ØÆóÎÝÂÇ¡¢Â³¤¯¥È¥ó¥×¥½¥ó¤Ë¤â£²¥Ü¡¼¥ë¤«¤éÆâ³ÑÄã¤á¤Î£¸£¶¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£³£¸¥¥í¡Ë¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÃæÁ°¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢¤¤¤¤Ê¤êÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¤¡¼¥È¥ó¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î»Íµå¤òÍ¿¤¨¤Æ¡¢Ìµ»àËþÎÝ¡££±ÈÖ¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼ÂÇ¼Ô¤â¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î£¶µåÌÜ¤¬³°¤ì¡¢²¡¤·½Ð¤·¤Î»Íµå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£à¥Ç¥Ó¥å¡¼ÅÐÈÄá¤Ç²ÝÂê¤ÎÀ©µåÆñ¤¬ÏªÄè¤·¤¿¡£
¡¡£²ÈÖ¥¥ã¥ó¥Ù¥ë¤â¥«¥¦¥ó¥È£³¡½£±¤È¤¹¤ë¤â¡¢£¸µåÌÜ¤ÎÆâ³ÑÄã¤á¤Î£¸£¹¡¦£±¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£´£³¥¥í¡Ë¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢£³ÈÖ¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼ÂÇ¼Ô¤Ï¥«¥¦¥ó¥È£²¡½£²¤«¤é¤Î£µµåÌÜ¡¢³°³ÑÄã¤á¤Î£¸£°¡¦£µ¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£³£°¥¥í¡Ë¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£¤³¤³¤Ç¹ßÈÄ¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÇ¼Ô£¶¿Í¤Ë£²£¹µåÅê¤²¤Æ¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ï£±£²µå¡£½éµå¤ÏÁ´¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£²ÝÂê¤ò¹îÉþ¤·¤Ê¤¤¸Â¤êÀ¸¤»Ä¤ê¤Ï¸·¤·¤½¤¦¤À¡£