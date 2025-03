バイきんぐがネット詐欺に立ち向かう！BIGLOBE スペシャルムービー「ネットパトローラー西村！」

BIGLOBEは、現在放映中のバイきんぐが出演する「ビッグローブ光」のCM「ビッグロー部」の新シリーズとして、スペシャルムービー「ネットパトローラー西村!」を2025年2月28日(金)より、各SNSにて配信します。

BIGLOBE スペシャルムービー「ネットパトローラー西村!」

このムービーでは、バイきんぐの小峠さんと西村さんが、インターネットと「ビッグローブ光」をこよなく愛する部活「ビッグロー部」の活動の一環として、フィッシング詐欺や投資詐欺、ロマンス詐欺など、インターネット上の詐欺やウイルスなどのリスクに立ち向かっていく姿を、ユーモアあふれるコント仕立てで描きます。

「BIGLOBE調べ(注1)」によると、オンライン詐欺に遭遇した人は約8割にも上り(注)、誰が被害にあってもおかしくない、身近なリスクになっています。

今回のムービーは、親しみやすいコントですが、紹介しているネット詐欺はどれも実在するものばかりです。

■「ビッグロー部」スペシャルムービー「ネットパトローラー西村!」

