テーマは 「ニューヨークから横浜キャンパスへ―核兵器禁止条約を知る―」！明治学院大学「トークイベント」

明治学院大学「トークイベント」

【イベント日時】

日程:2025年3月12日(水)13:30〜16:00

場所:〒244-8539 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町1518

明治学院大学 横浜キャンパス8号館821教室

明治学院大学では社会課題を発見し、解決のためにアクションを起こすきっかけとなるプロジェクトを支援し、教職員が集いともに学び合う場を提供。

今回はKNOW NUKES TOKYO MGUに所属する学生が「ニューヨークから横浜キャンパスへ―核兵器禁止条約を知る―」をテーマに、2025年3月12日(水)にトークイベント(ボランティア・カフェ)を開催します。

2024年に「日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)」がノーベル平和賞を受賞しましたが、その一方で日本は核兵器禁止条約に参加せず、オブザーバーとしての参加も見送りました。

こうした現状の中で今私たちが平和のためにできることを「核兵器禁止条約」を手がかりに登壇者と参加者で考えます。

【イベント内容】

◆Session 1:核兵器禁止条約の第3回締約国会議の報告(「いつでもボランティアチャレンジ」学生企画)

登壇者:国際学部国際学科4年 本間のどか

3月3日〜7日にニューヨークで行われる、核兵器禁止条約第3回締約国会議に現地参加。

会議の報告をいち早く行います。

◆Session 2:「平和を伝える」を仕事にする

登壇者:一般社団法人Peace Education Lab Nagasaki 代表理事 林田光弘氏(本学国際学部卒業生)

平和を伝えることを仕事にする林田氏と、参加者全員とで“核兵器”や“平和”についてトークします。

普段は話せない(かもしれない)平和について参加者も交えて話せる機会となっています。

【申し込み方法】

◆参加費:無料

◆参加方法:対面、オンラインいずれも可能

◆下記URLあるいはチラシの二次元コードから申し込み用フォームを開き必要事項を記入の上、申込みできます。

https://docs.google.com/forms/d/1jG06hVtW7u5-UWVstnM71ZN1uJ-xinotoEQN-0nE_m0/viewform?hl=ja&hl=ja&edit_requested=true

