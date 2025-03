2025年日本公演決定！マルティン・ガルシア・ガルシア

NHK-BS街角ピアノスペシャル『ガルシア・ガルシア 日本を行く』(2025年3月1日22:30放送)出演で話題のマルティン・ガルシア・ガルシアの2025年日本公演全貌が決定しました。

マルティン・ガルシア・ガルシア

NHK-BS街角ピアノスペシャル『ガルシア・ガルシア 日本を行く』(2025年3月1日22:30放送)出演で話題のマルティン・ガルシア・ガルシアの2025年日本公演全貌が決定。

ショパン国際ピアノコンクール第3位受賞。

繊細かつダイナミックなピアノと、明るいキャラクターで人気を博しています。

■マルティン・ガルシア・ガルシアとは

マルティン・ガルシア・ガルシア(1)

マルティン・ガルシア・ガルシア(1996年、スペイン・ヒホン生まれ)は、2021年クリーブランド国際ピアノコンクールで優勝し、同年に開催されたショパン国際ピアノコンクールでは第3位および最優秀協奏曲特別賞を受賞。

国際的に最も優れたピアニストの一人であり、ヨーロッパ、アメリカ、アジアの主要なコンサートホールで演奏し、高い評価を受けている。

日本でも高い人気を誇り、2022年の初来日以来、すでに8回の来日公演を行い、いずれも成功を収めている。

また、「題名のない音楽会」出演のほか、2月15日に【NHK BSP4K】にて初回放送された街角ピアノスペシャル「ガルシア・ガルシア 日本を行く」では、明るく朗らかな人柄や、日本好きな一面、深い音楽へのリスペクトがSNSで話題となっている。

(次回放送はNHK-BS 3月1日22:30〜)

まるで歌うかのような彼のピアノは、温かな人柄が溢れ、その豊かな表現力で聴衆を魅了。

彼自身が一番コンサートを楽しみ、思わず本当に歌いだしてしまうことでもファンの間では有名。

聴けば明るく幸せな気持ちになれる、そんな彼の2025年公演に大注目だ。

■注目の2025年コンサート 内容

マルティン・ガルシア・ガルシアの2025年日本公演の全貌が発表された。

春(2公演)と秋(7公演)に分けて行われる渾身のリサイタルに加え、日本では初となる、登大路ホテル奈良で開催されるスペシャルプログラムのディナーコンサートにも注目が集まる。

オーケストラとの共演も見逃せない。

5月は、リストの協奏曲を東京交響楽団(指揮:沼尻竜典)と、10月にはショパンのピアノ協奏曲第1番を山形交響楽団(指揮:原田慶太楼)と共に披露する。

この2曲は、ガルシアにとっての日本初披露となる。

11月には、ガルシアの母国スペインで大注目の、スペインADDA交響楽団の初来日公演での共演が実現。

演目はなんと、ガルシアが2021年ショパン国際ピアノコンクールで協奏曲賞を受賞した、ピアノ協奏曲第2番が披露されることとなっている。

【春公演】2025年5月〜6月

●「マルティン・ガルシア・ガルシア ピアノ・リサイタル 春」

公演地:福岡、倉敷

●東京交響楽団 第730回 定期演奏会

●「マルティン・ガルシア・ガルシア in 登大路ホテル奈良 コンサート&ディナー」

公演地:奈良(登大路ホテル奈良)

【秋公演】2025年10月〜11月

●「マルティン・ガルシア・ガルシア ピアノ・リサイタル 秋」

公演地:十勝、札幌、広島、愛媛、石川、神奈川、新潟

●山形交響楽団 第328回 定期演奏会 出演

●スペインADDA交響楽団 来日公演 出演

公演地:東京、大阪

■テレビ出演情報

NHK特別番組 放送決定!

番組名: 街角ピアノ スペシャル

『ガルシア・ガルシア 日本を行く』

放送日:2025年3月1日(土)22:30〜

放送局:NHK BS ※詳細はNHK番組表を確認してください

『街角ピアノ』スペシャル版。

世界的なピアニスト、マルティン・ガルシア・ガルシアが日本各地の街角ピアノを旅する。

北海道、京都、能登で出会った人々との心の交流。

人々が紡ぐ音楽を定点カメラで見つめ、様々な人間ドラマを描く『街角ピアノ』。

今回は世界的なピアニスト、マルティン・ガルシア・ガルシアが日本各地のピアノを旅するスペシャル版。

北海道ではガルシアに憧れる少年と商店街で出会い熱血指導。

京都では親友・角野隼斗と寺ピアノを連弾。

能登では、被災した人々のためにあの名曲を奏で涙をさそう。

ピアノを介して、スペイン人ピアニストと日本人の心の交流を描く感動ドキュメント。

(※NHK番組紹介より引用)

■ガルシア・ガルシアからのメッセージ

最近、日本で多くの時間を過ごすことができ、とても幸運に思っています。

2025年は5月〜6月と10月〜11月の2度のツアーで、日本を訪れることができることを、心から嬉しく思います。

どのコンサートも皆さんに楽しんでいただきたいと思います。

秋には、私の母国である、スペインの音楽家たち(ADDA交響楽団)と一緒に東京と大阪で演奏できることも、とても楽しみにしています。

■公演詳細

▼ スペインADDA交響楽団 来日公演 (ガルシア出演公演)

公演地 :東京

日時 :2025年11月6日(木)19:00

会場 :サントリーホール

チケット:S席 15,000円/A席 12,000円/B席 9,000円/

C席 6,000円/D席 4,000円

発売日 :4月19日(土)

公演地 :大阪

日時 :2025年11月8日(土)14:00

会場 :ザ・シンフォニーホール

チケット:S席 15,000円/A席 12,000円/B席 9,000円/

C席 5,000円/D席 ―

発売日 :3月30日(日)

※未就学児入場不可

プログラム :ショパン《ピアノ協奏曲第2番 ヘ短調 Op.21》他

指揮 :ジョセップ・ヴィセント

ピアノ :マルティン・ガルシア・ガルシア

お問合せ・チケット:日本アーティストチケットセンター 03-5305-4545

▼ピアノ・リサイタル【春公演】(2025年5月〜6月)

公演地 :福岡

日時 :5月26日(月)19:00

会場 :福岡市民ホール 大ホール

お問合せ:エムアンドエム 092-751-8257

公演地 :倉敷

日時 :5月31日(土)13:30

会場 :倉敷市芸文館 ホール

お問合せ:テレビせとうち 086-803-7017

公演地 :奈良

日時 :6月1日(日)17:00

会場 :登大路ホテル奈良(コンサート&ディナー)

お問合せ:登大路ホテル奈良 0120-995-546

▼ピアノ・リサイタル【秋公演】(2025年10月〜11月)

公演地 :十勝

日時 :10月21日(火)18:30

会場 :音更町文化センター 大ホール

お問合せ:NPO音更町文化事業協会 0155-31-5215

公演地 :札幌

日時 :10月22日(水)18:30

会場 :札幌コンサートホールKitara 大ホール

お問合せ:キョードー札幌 011-221-0144

公演地 :広島

日時 :10月25日(土)14:00

会場 :三原市芸術文化センター ポポロ

お問合せ:三原市芸術文化センター 0848-81-0886

公演地 :愛媛

日時 :10月26日(日)14:00

会場 :西条市総合文化会館

お問合せ:テレビ愛媛 戦略事業室 089-933-0322

公演地 :石川

日時 :10月31日(金)18:30

会場 :金沢市文化ホール

お問合せ:エンタメスタイル 076-256-5538

公演地 :神奈川

日時 :11月1日(土)14:00

会場 :海老名市文化会館

お問合せ:海老名市文化会館 046-232-3231

公演地 :新潟

日時 :11月2日(日)15:00

会場 :長岡リリックホール

お問合せ:TeNYチケット専用ダイヤル 025-281-8000

▼国内オーケストラ共演

公演 :東京交響楽団 第730回 定期演奏会

日時 :5月24日(土)18:00

会場 :サントリーホール

演奏曲:リスト/ピアノ協奏曲第1番

指揮 :沼尻竜典

公演 :山形交響楽団 第328回 定期演奏会

日時 :10月18日(土)19:00/10月19日(日)15:00

会場 :山形テルサホール

演奏曲:ショパン/ピアノ協奏曲第1番

指揮 :原田慶太楼

■お問合せ

● 東京交響楽団:044-520-1511

● 山形交響楽団:023-616-6607

■出演者のプロフィール(詳細版)

マルティン・ガルシア・ガルシア(ピアノ)

マルティン・ガルシア・ガルシア(1996年スペイン、ヒホン生まれ)は、国際的に最も優れたピアニストの一人として、ヨーロッパ、アメリカ、アジアの主要会場で演奏、国際的に称賛されている。

彼は2021年クリーブランド国際ピアノコンクールで優勝、2021年ショパン国際ピアノコンクールで第3位と最優秀協奏曲特別賞を受賞、ウラディーミル・クライネフ、ドミトリー・アレクセーエフ、アルカディ・ヴォロドスなどから高い評価を得ている。

彼は5歳からピアノを始め、ナタリア・マズーンとイリヤ・ゴルドファーブの元で学ぶ。

レイナ・ソフィア音楽学校を卒業、同校ではガリーナ・エギザロヴァ教授に師事、ソフィア王妃から最優秀学生賞を受ける。

その後ニューヨークのマネス音楽院でジェローム・ローズの指導の下、修士号を取得。

最近では、ミハイル・プレトニョフ、ワシーリ・ペトレンコ、アンドレイ・ボレイコ、シルヴァン・カンブルランなどの著名な指揮者の指揮の下、ハンブルク響、ワルシャワ・フィル、スペイン国立管、ソウル・フィルなどのトップ・オーケストラと共演、日本ではこれまでN響をはじめ、読響、東京フィル、神奈川フィルと共演している。

2024/2025シーズンは彼にとって主要なシーズンとなり、6度目の日本ツアーでは合計25,000人の観客が集った。

また、韓国、台湾、マレーシア、コロンビアで演奏、ドイツでは、ロストック、ラインガウ音楽祭、ケルンにて公演を行うなど国際的に活躍している。

CDは、これまでの「Chopin and His Master」と「Even-Tide」に続き2025年にニューアルバムをリリースする予定である。

彼は常に深い目的意識を持って演奏会に臨み、観客に意味のある何かを提供することを考えている。

