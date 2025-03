栄養価の高い牧草牛を使用したランチメニュー！GOODGOODMEATルクア大阪店

GOODGOODが展開する「GOODGOODMEATルクア大阪店」では、お肉を愛するすべての方へ向けた新しいランチメニューを提供開始しました。

GOODGOODMEATルクア大阪店

所在地 : 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田3-1-1 LUCUA osaka B2F バルチカ

電話番号 : 06-4256-5405

客席 : 72席(半個室22席)

営業時間 : 11:00〜23:00

※時期により営業時間を変更している場合があります。

「お肉は食べたいけれど、健康も気になる…」「ヘルシーでもしっかり美味しいお肉を楽しみたい!」そんな声にお応えし、安心・安全で栄養価の高い「牧草牛(パスチャーフェッドビーフ)」を使用したランチを開発しました。

【牧草牛だからこそ叶う、健康的で罪悪感ゼロの食事】

一般的な穀物肥育牛と比べ、牧草牛は低脂肪・高タンパク・栄養価が高いのが特長です。

オメガ3脂肪酸やビタミンB群、鉄分を豊富に含み、バランスの取れた食事をサポートします。

牧草地を自由に歩き回り、牛本来の食べ物である牧草を中心に食べ、ナチュラルな飼育方法で育った牧草牛は、余計な添加物やホルモン剤を使用しておらず、自然本来の旨味を楽しめるのが魅力です。

【精肉店だからこそ実現!多種多様なお肉を味わう贅沢ランチ】

GOODGOODMEATならではの強みを活かし、牧草牛を中心に、さまざまな部位やお肉の味わいを小鉢で楽しめる小鉢セットを用意されました。

「いろいろな種類のお肉を少しずつ味わいたい」「ヘルシーな食事をバランスよく楽しみたい」という方に最適な、満足度の高いラインナップです。

【こだわりの発酵玄米】

すべてのご飯には発酵玄米を使用。

発酵玄米は、白米に比べて食物繊維やビタミン・ミネラルが豊富で、腸内環境を整える働きがあります。

また、モチモチとした食感と深い味わいが特徴で、お肉との相性も抜群です。

健康志向の方にも嬉しい、栄養バランスの取れた食事を提供します。

●みつば放牧牧草牛のローストビーフちらし御膳

月替わりの小鉢セット 1,760円(税込)

ローストビーフちらし御膳

内容

・4種から選べるローストビーフちらし御膳

・香の物

・月替わりのお肉の小鉢 3種

・コラーゲンたっぷりテールスープ

●牧草牛99%ハンバーグ

月替わりの小鉢セット 2,178円(税込)

牧草牛99%ハンバーグ御膳

内容

・牧草牛99%ハンバーグ

・ご飯

・香の物

・月替わりのお肉の小鉢 3種

・コラーゲンたっぷりテールスープ

●精肉店のビーフカレー 1,078円(税込)

精肉店のビーフカレー

内容

・お肉ごろごろ特製ビーフカレー

・サラダ

・コラーゲンたっぷりテールスープ

GOODGOODMEATでは、自社牧場で育てたパスチャーフェッドの牧草和牛(阿蘇赤身和牛(あか牛))を中心に、環境・動物福祉に最大限配慮して育てられた国内外の仲間の牧場の牛・豚・羊・鹿などをメインに提供しています。

また、「お肉を食べる=カロリーや脂肪が気になる」というイメージを払拭し、毎日の生活の中で罪悪感なく食事が楽しめる、健康的なメニューです。

