和歌山城 砂の丸広場にて開催！第15回 全肉祭 in 和歌山

第15回 全肉祭 in 和歌山

会場 :和歌山城砂の丸広場

(和歌山県和歌山市一番町/和歌山市役所前バス停から徒歩3分)

日程 :2025年3月20日〜3月30日

時間 :土日 10:00〜21:00

平日 12:00〜21:00

店舗数:約60店舗

G.Attractionは、2025年3月20日〜3月30日の11日間、和歌山県和歌山市にある和歌山城 砂の丸広場にて「第15回 全肉祭 in 和歌山」を開催します。

同社では、西日本最大級の大型野外グルメイベントとして『全肉祭』を和歌山・徳島・大阪・広島・山口・島根・岡山・岐阜・高知で開催しています。

■全肉祭とは

畜産肉料理はもちろん、魚肉や果肉などあらゆる肉をテーマとして全国を対象に出店を募集・選考し、各地の美食が集う西日本最大級の野外グルメイベント。

2024年度 年間集客数200万人以上、日本最大級の集客力を誇る野外グルメフェスとなっており、2025年は全10都市での開催を予定。

■全日通っても楽しみ尽くせないボリューム

・総メニュー数300アイテム以上!?

・グルメ出店の他、企業ブースによる無料体験やサンプリングも!?

・大好評ワインの試飲コーナーも用意

・お子様も退屈させないお遊びブースも用意

大型エアー遊具や射的・スーパーボールすくいなどの縁日コーナーも用意

・観覧無料のステージ企画

アイドル生ライブや迫力満点のファイヤーパフォーマンスも

2025年もMEGARYUのMEGAHORNが出演予定!

毎日たっぷり楽しい11日間。

夜のファイヤーパフォーマンス集団は必見の価値あり!

エアー遊具

幻火

MEGAHORN

