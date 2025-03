日本国内の正式販売を開始！ルムトン

韓国を代表する“疲れない靴”ブランド「ルムトン」は、自社ECサイトを通して日本国内の正式販売を開始しました。

韓国を代表する“疲れない靴”ブランド「ルムトン」は、自社ECサイトを通して日本国内の正式販売を開始。

“快適でなければ、発売しない”というブランド哲学を持つルムトンは、オーストラリア産のプレミアムメリノウールに30年の原糸及び生地開発のノウハウを取り入れ、独自の特許生地を開発した快適シューズブランドです。

柔らかさ、伸縮性、通気性、軽量性など、足元が快適に感じるすべての条件を備えており、メリノウール以外にもリサイクルポリエステルや竹糸、生分解性アウトソール、廃ゴムのリサイクルインソールなど、様々な環境にやさしい素材を積極的に活用しています。

2017年のブランド立ち上げ以来、長時間歩いたり立ちっぱなしでも快適な履き心地を提供するルムトンの優れた製品力が口コミで広まり、高い顧客満足度で韓国を代表する疲れない靴として急速に成長。

両親や子供、恋人など、大切な人へのプレゼントに最適なブランドとして認知されています。

ブランド設立以来、着実に二桁の年間売上成長率を記録しており、韓国最大のポータルサイト「Naver」の“疲れない靴”カテゴリーランキングで1位(※1)を占めています。

また、スニーカー部門のショッピング検索1位(※2)、顧客平均評価4.9点(5.0満点)、高いリピート購入率と低い返品率を誇り、様々な指標で競争力の高さを証明しています。

ルムトン専属モデル “チェ・ウォンビン”

韓国の芸能人やインフルエンサーにも愛用されているルムトン。

代表的な例として、俳優チェ・ウォンビンがルムトンのモデルとして活動しています。

さらに、韓国の様々なテレビ番組で取り上げられたことで日本国内での販売需要が増加し、今回のルムトン日本販売開始に繋がりました。

ルムトンは日本の消費者にも満足してもらえるよう、商品及びサービス品質に万全を期しており、グローバル輸送業者「DHL」や「ヤマト運輸」などを通して、日本でも迅速かつ安全に商品を受け取れます。

多様なカラー展開 ルムトン “メイト”

ルムトン 公式サイト

(※1) 2024年10月23日、NAVER 疲れない靴カテゴリーランキング基準

(※2) 2023年1月、NAVER Shopping ファッション雑貨分野 ショッピング検索ランキング基準

