ののじは、2000年に発売した「ののじ 爽快ソフト耳かき」の累計販売本数が700万本を突破しました。

ののじ「爽快ソフト耳かき」

販売価格: 2,420円(税込)/2,200円(税別)

型番 : EW-03Gnc

JAN : 4988760000682

サイズ : 約13.7cm/約10g

材質 : 先端部 :18-8ステンレス(スプリング材)、金メッキ仕上げ

柄部 :真鍮、金メッキ仕上げ(ブラスト)

グリップ部:シリコンゴム

ののじは、2000年に発売した「ののじ 爽快ソフト耳かき」の累計販売本数が700万本を突破。

(自社調べ)

※代表取締役:高部 夢宙の「高」の字は、正しくは「はしご高」です

ソフトな使い心地でしっかり掻き出せて不動の人気!「ののじ 爽快ソフト耳かき」

3月3日は、ののじ株式会社の親会社である株式会社レーベン販売が2008年に制定した『耳かきの日』です。

クロス・マーケティングの調査(※)によると、「綿棒・耳かき棒を使った耳あか掃除をする」と回答した人は88%。

頻度は「週に1日程度」が最も多い23%。

年代別に見ると、50〜70代の中高年の9割を超える人が耳あかそうじをする、という結果となっています。

耳あかのタイプには乾性耳あか「粉状」「かさぶた状」/湿性耳あか「アメ状」等があり、乾燥具合などによって、外耳道にたまる耳あかの形状が異なります。

【「ののじ 爽快ソフト耳かき」商品特長】

3連のループワイヤが、動きに合わせて外耳道壁面にやさしくピッタリとフィットしていきます。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 外耳道壁面にやさしくピッタリとフィット!ののじ「爽快ソフト耳かき」 appeared first on Dtimes.