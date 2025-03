「cucan(クーカン)」は、2025年春夏に、完売していたラグマット「モチーフラグ ブルーベリー」を2025年3月1日(土)に再入荷します。

cucan「モチーフラグ ブルーベリー」

素材 :ポリエステル100%

サイズ:全4サイズ

パーソナルサイズ(90×130cm)

ファミリーサイズ(130×185cm、185×185cm、185×240cm)

機能 :裏面滑り止め、洗濯OK、畳ジワ軽減、接着剤不使用、

敏感な方も安心な特殊製法(CaRuRu)、耐熱加工

生産国:日本

発売日:2025年3月1日(土)

「cucan(クーカン)」は、2025年春夏に、完売していたラグマット「モチーフラグ ブルーベリー」を2025年3月1日(土)に再入荷しました。

【甘酸っぱい果実の可愛いブルーベリーが おしゃれ】

ブルーベリーの実を鮮やかに表現するために色糸を工夫して織り上げました。

葉っぱとの配置が絶妙ですごく、すごく可愛くおしゃれな仕上がりです。

可愛いブルーベリー柄

【特殊な接着法で敏感な体質の方にも優しい仕上がり】

従来、基布と不織布を貼るために使用する天然ゴムを含む接着剤を使用していないため、敏感な体質の方にも安心して使えます。

接着剤不使用の特殊製法

CaRuRu

【畳んでもシワになりにくく、日本製タフト織ラグなのに軽量】

特殊な接着法(熱圧着)のため、生地がしなやかになり、敷いたり畳んだりしやすくシワになりにくいです。

また、従来の接着剤を利用していないため、ラグ自体の重さも軽くなり、軽量化しています。

2畳ラグでも女性が楽に運べます。

従来のタフト織ラグより軽い仕上がり

【洗濯機で丸洗いOK。しかも洗濯や乾燥で劣化しにくい】

洗濯機で丸洗いできるタフト織ラグ。

しかも軽量なので、干すときもカンタンです。

従来のラグと比べて洗濯や乾燥などによる劣化がしにくい点もポイント。

日本製ラグを長く手軽に楽しめる仕上がりになってます。

洗濯機で丸洗いOK

【裏面は滑り止め加工で、ストレス軽減】

裏面は床を傷つけにくい優しい滑り止め加工を施しています。

柔らかくしなやかな仕上がりです。

裏面は医療用資材使用の滑り止め

【床暖房対応で寒い季節も快適なオールシーズン仕様】

肌寒い季節も快適に過ごせるように、床暖房・ホットカーペットOKの耐熱仕様です。

春夏秋冬オールシーズン通して使えます。

床暖・ホットカーペット対応

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 甘酸っぱい果実のブルーベリー柄 !cucan「モチーフラグ ブルーベリー」 appeared first on Dtimes.