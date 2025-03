総額○○万!? 1カ月の食事スケジュールと食費を全公開！（12月・マッキー牧元）

グルメ界隈に名を馳せる「食通」と呼ばれる人たちの1カ月間の食スケジュールと食費を全解剖するこの企画。驚きの食費の総額も大公開!

今回は、外食回数は年間600回以上、カジュアル店から高級店まで、全国さまざまなグルメを食べ歩くマッキー牧元さんの1カ月に迫ってみた。驚きの食費の総額は記事末尾に掲載!

教えてくれる人

マッキー牧元

株式会社味の手帖 取締役編集顧問 タベアルキスト。立ち食いそばから割烹、フレンチ、エスニック、スイーツに居酒屋まで、年間600回外食をし、料理評論、紀行、雑誌寄稿、ラジオ・テレビ出演。とんかつブームの火付役とも言える「東京とんかつ会議」のメンバー。テレビ、雑誌などでもとんかつ関連の企画に多数出演。

美食を求め全国を巡るマッキーさんの12月の「食スケジュール」を大公開!

12/1 夜「コート ドール」(東京・白金高輪)

2月に閉店してしまう日本を代表する名店。

コート ドール

12/2 夜「KOBAYASHI」(東京・六本木一丁目)

<店舗情報>◆コート ドール住所 : 東京都港区三田5-2-18 三田ハウス 1F

元「桃の木」の小林シェフの新店。単純な芋炒めから上海蟹の料理まで、巧みな技が生きた料理に唸る。

KOBAYASHI

12/3 夜「潮州鍋 灯」(東京・銀座一丁目)

<店舗情報>◆KOBAYASHI住所 : 東京都港区六本木3-3-29 六本木アーバンレックス B1FTEL : 050-1809-4801

鶏、牛、豚を長時間煮込んだスープに上質な牛肉をくぐらせて食べる、希少な潮州料理の店。

潮州鍋 灯

12/4 昼「鮨 あお」(東京・表参道)

<店舗情報>◆潮州鍋 灯住所 : 東京都中央区銀座3-3-1 ZOE銀座 8FTEL : 050-5594-3855

今の若手の中で、頭一つ抜けた握りがいただける寿司店。

鮨 あお

12/4 夜「オマージュ」(東京・浅草)

<店舗情報>◆鮨 あお住所 : 東京都港区北青山3-10-13 FPG links OMOTESANDO B棟 2FTEL : 03-6450-5235

繊細かつエレガントな荒井シェフのフランス料理。

オマージュ

12/5 昼「香港焼味酒家 赤坂璃宮」(東京・虎ノ門ヒルズ)

<店舗情報>◆オマージュ住所 : 東京都台東区浅草4-10-5TEL : 03-3874-1552

2月1日で閉店してしまった虎ノ門ヒルズの中華料理。

香港焼味酒家 赤坂璃宮 出典:梅木雄平さん

12/6 昼「メゾン フジヤ ハコダテ」(北海道)

<店舗情報>◆香港焼味酒家 赤坂璃宮住所 : 東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー 3F 虎ノ門横丁

札幌の元「レストラン コートドール」藤谷シェフが函館の優れた食材を使って、シンプルかつ独自に表現するフレンチ。特に香箱蟹とアルバ産白トリュフが織りなす共演が素晴らしかった。



メゾン フジヤ ハコダテ

12/6 昼「プティメルヴィーユ 金森赤レンガ倉庫BAYはこだて店」(北海道)

<店舗情報>◆メゾン フジヤ ハコダテ住所 : 北海道函館市元町17-17TEL : 0138-76-9653

スイーツをいただく。

プティメルヴィーユ 金森赤レンガ倉庫BAYはこだて店 出典:ykh110389さん

12/7 昼「めん処 はなぶさ 函館朝市店」(北海道)

<店舗情報>◆プティメルヴィーユ 金森赤レンガ倉庫BAYはこだて店住所 : 北海道函館市豊川町11-5TEL : 0138-84-5677

優しい味わいの味噌ラーメン。

めん処 はなぶさ 函館朝市店

12/10 夜「シノワズリ372」(東京・築地)

<店舗情報>◆めん処 はなぶさ 函館朝市店住所 : 北海道函館市若松町9-22 函館朝市ひろばTEL : 不明の為情報お待ちしております

元「レンゲ」西岡シェフの新店。上海蟹料理が多い時期だったが、上海蟹コンソメなど、他の店とは違うアプローチが楽しい。

シノワズリ372

12/11 夜「馳走屋河の」(愛媛)

<店舗情報>◆シノワズリ372住所 : 東京都中央区築地2-8-2TEL : 03-6260-4841

今までいただいてきた魚介のさらに上を行く驚きが待つ。活きイカの刺身、鱧の椀が素晴らしい。

馳走屋河の

12/12 朝「noma-noma」(愛媛)

<店舗情報>◆馳走屋河の住所 : 愛媛県松山市二番町2-8-6 グリーングラスビル 2FTEL : 050-5593-7927

愛媛みかんのジュースが数種あるジューススタンド。

noma-noma 写真:お店から

12/12 昼「日の出」(愛媛)

<店舗情報>◆noma-noma住所 : 愛媛県松山市大街道1-4-20TEL : 050-5590-9733

「三津浜焼き」という麺を挟んで焼く地元お好み焼きの名店。

日の出

12/12 夜「赤吉」(愛媛)

<店舗情報>◆日の出住所 : 愛媛県松山市三杉町11-8TEL : 089-952-3676

漁師の藤本氏が手当てした一流の魚を一番おいしくいただける寿司店。何度も行っているがそのエロさに腰を抜かす。今回一番はサワラ。

赤吉

12/13 朝「マドンナ亭」(愛媛)

<店舗情報>◆赤吉住所 : 愛媛県今治市伯方町北浦甲1203-8TEL : 090-3189-2567

松山空港の立ち食いうどん屋。

マドンナ亭 出典:rakuenquestさん

12/13 昼「芝大門 更科布屋 本店」(東京・大門)

<店舗情報>◆マドンナ亭住所 : 愛媛県松山市南吉田町2731 松山空港 1FTEL : 090-9552-2101

そば屋。

芝大門 更科布屋 本店

月後半も食巡りが止まらない!

12/17 夜「鳥栄」(東京・湯島)

<店舗情報>◆芝大門 更科布屋 本店住所 : 東京都港区芝大門1-15-8TEL : 050-5869-4651

老舗鳥鍋屋。シンプルだが味わい深い東京の名店。

鳥栄 出典:うどんが主食さん

12/18 昼「ゴングル 南青山本店」(東京・表参道)

<店舗情報>◆鳥栄住所 : 東京都台東区池之端1-2-1TEL : 03-3831-5009

インド料理店。

ゴングル 南青山本店 写真:お店から

12/18 夜「鮨 はしもと」(東京・新富町)

<店舗情報>◆ゴングル 南青山本店住所 : 東京都港区南青山5-9-6TEL : 050-5593-4804

「日本橋蛎殻町 すぎた」出身の寿司店。見事な寿司で、なんと鯨を江戸前寿司に仕立ててみせた。

鮨 はしもと

12/18 夜「韓灯」(東京・月島)

<店舗情報>◆鮨 はしもと住所 : 東京都中央区新富1-8-2 grandir ginza east 1FTEL : 03-5541-5578

東京、いや日本を代表する韓国料理の名店。

韓灯

12/19 昼「DepTH brianza」(東京・六本木一丁目)

<店舗情報>◆韓灯住所 : 東京都中央区月島2-8-12 AS ONE月島 B1FTEL : 050-5872-2712

奥野シェフの才気あふれる料理の数々。

DepTH brianza

12/19 夜「酒さかな ずぶ六」(東京・浅草)

<店舗情報>◆DepTH brianza住所 : 東京都港区麻布台1-2-3 麻布台ヒルズレジデンスA棟 2FTEL : 050-5590-9819

日本酒通を酔わせる銘酒と絶妙な肴で攻める居酒屋。

酒さかな ずぶ六

12/19 夜「冨味屋」(東京・浅草)

<店舗情報>◆酒さかな ずぶ六住所 : 東京都台東区浅草3-34-3TEL : 03-5603-1250

以前は浅草屈指の焼肉店だったが、魅力的な韓国料理店へ変身。

冨味屋

12/20 昼「すきやばし 次郎」(東京・銀座)

<店舗情報>◆冨味屋住所 : 東京都台東区浅草2-14-7TEL : 03-3844-3667

東京を代表する寿司店。

すきやばし 次郎 出典:kevin740329さん

12/20 夜「トラノモン ブルワリー」(東京・虎ノ門ヒルズ)

<店舗情報>◆すきやばし 次郎住所 : 東京都中央区銀座4-2-15 塚本ビル B1FTEL : 03-3535-3600

虎ノ門ヒルズにあるビアホール。

トラノモン ブルワリー 出典:★*さん

12/20 夜「鳥茂 分店」(東京・虎ノ門ヒルズ)

<店舗情報>◆トラノモン ブルワリー住所 : 東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー 3F 虎ノ門横丁TEL : 03-6273-3927

虎ノ門ヒルズにあるもつ焼き店。

鳥茂 分店 出典:俊太朗さん

12/23 夜「旬蕾」(東京・人形町)

<店舗情報>◆鳥茂 分店住所 : 東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー 3FTEL : 03-6457-9718

女将が二人でやっている名酒亭。

旬蕾 出典:Yuta_0911さん

12/23 夜「紅菜館」(東京・人形町)

<店舗情報>◆旬蕾住所 : 東京都中央区日本橋人形町2-24-5 日本橋人形町澤井ビル 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

町中華の店。

紅菜館 出典:Yuta_0911さん

12/25 夜「旧雨」(東京・早稲田)

<店舗情報>◆紅菜館住所 : 東京都中央区日本橋人形町2-7-11 泰野戸部ビル 1FTEL : 03-3666-7648

薬膳料理のスープが素晴らしい。

旧雨

12/26 夜「片折」(石川)

<店舗情報>◆旧雨住所 : 東京都新宿区西早稲田2-3-21TEL : 不明の為情報お待ちしております

この日は、かぶらのふろふきと蟹のしんじょ椀が特に素晴らしかった。

片折

12/27 昼「らーめん くまくら」(東京・野方)

<店舗情報>◆片折住所 : 石川県金沢市並木町3-36TEL : 076-255-1446

野方のラーメン店。

らーめん くまくら 出典:ヤジリンさん

12/27 夜「酒食堂 虎ノ門蒸留所」(東京・虎ノ門)

<店舗情報>◆らーめん くまくら住所 : 東京都中野区丸山2-20-3 パレドール中野第5TEL : 03-5356-0503

居酒屋。

酒食堂 虎ノ門蒸留所 写真:お店から

12/28 夜「新橋亭」(東京・内幸町)

<店舗情報>◆酒食堂 虎ノ門蒸留所住所 : 東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ビジネスタワー 3FTEL : 050-5456-9801

ジャンボシューマイがうまい!

新橋亭 写真:お店から

12/29 昼「Yama」(東京・白金台)

<店舗情報>◆新橋亭住所 : 東京都港区新橋2-4-2TEL : 03-3580-2211

アシェットデセール専門店「Yama」が、年に一度行う料理のフルコース。いずれも素晴らしいが、絹と題されたフォアグラフラン、お米のピュレ、栗の絹クリーム、黒トリュフのメイプルによる皿がよかった。

Yama

12/30 昼「インフィニート ヒロ」(東京・赤坂)

<店舗情報>◆Yama住所 : 東京都港区白金6-16-41 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

年末の餅つき大会に参加。

インフィニート ヒロ 写真:お店から

マッキー牧元さんの2024年12月の食費の合計は……?

<店舗情報>◆インフィニート ヒロ住所 : 東京都港区赤坂5-1-38 赤坂東商ビル 3FTEL : 050-5600-9833

食費はなんと「660,215円」!

月末に一度、思い出とともに食費を振り返ってみるのも良いかもしれないですね。次回もお楽しみに!

文:マッキー牧元、食べログマガジン編集部 写真:マッキー牧元

