集団で話し合うと「良い結論」に達しない理由は…“正解者”が無視され“無知な人”が持論を展開する会議の解決策

職場で事あるごとに、「みんなで話し合う」機会は多い。



みんなで力を合わせて協力することは成果を生み、仲間に助けてもらうこともある。



しかし、こうした「集団」はいいこともあれば、うまくいかないこともあるという。



福岡大学人文学部准教授の縄田健悟さんは、著書『“集団心理”から読み解く 残念な職場から一流のチームまで だけどチームがワークしない』(日経BP)で、集団に潜む問題と解決策を解説している。





話し合うほど良い結論から遠ざかる

本著から「集団で話し合えば良い結論に達するわけではない」ことについて、一部抜粋・再編集して紹介する。では、どうすれば良い結論に達するのだろうか。

新規の企画やサービスをつくろうと、みんなで集まってミーティングを行うことはよくあります。会社以外でも、集団で話し合う場面は多いものです。

しかし、せっかくみんなで話し合っても、いや、みんなで話し合えばこそ、良い結論からむしろ遠ざかってしまうことがあります。

たとえば、しっかりと会議の準備をして参加した、その問題に一番詳しい人よりも、あまり詳しくないけどおしゃべりな人が持論をずっとしゃべりつづけた結果、よくわからない結論で決まってしまったといった経験、みなさんはないでしょうか。

こうした失敗の背後には、集団による「話し合い」が持つ落とし穴が隠れています。

そもそも、なぜ私たちは集団で話し合いをするのでしょうか?

「三人寄れば文殊の知恵」ということわざがあります。1人では解決が難しい問題であっても、3人が集まって集団になれば、知恵をつかさどる文殊菩薩のような賢さが手に入るというものです。

英語でも「2つの頭は1つよりも良い(two heads are better than one)」という同様のことわざがあり、洋の東西を問わず、広く信じられてきました。

つまり、私たちは話し合いをすれば、より適切に問題を解決でき、創造的なアイデアが出てくると期待しています。

しかし、それって本当なのでしょうか。

ここは、集団での話し合いが問題解決や創造性にどう影響するかについて掘り下げていきます。

個人よりも集団は賢いの?

はじめに、「個人と集団のどちらの方が、よりよく問題解決できるのか」というのを確認しましょう。

一般的には、1人よりも、みんなで一緒に集団で問題に取り組んだ方が良い結果が得られるだろうと思いますよね。

これはそのとおりです。多くの研究が個人よりも集団の方が優れた問題解決を行えることを示しています。

典型的な実験を紹介しましょう。



数学の問題(※Laughlin & Ellis(1986))や言葉の類推課題(※Laughlin & Adamopoulos(1980))を解いてもらう実験です。



この実験は3つのフェーズで構成されています。

【第1フェーズ】個人で解答(5〜6人の個人が各自バラバラに問題を解く)

【第2フェーズ】集団で解答(同じ問題を今度は集団で話し合いながら解く)

【第3フェーズ】個人で解答(同じ問題を改めて個人が各自バラバラに解く)



実験の結果、まず、第1フェーズの個人解答から第2フェーズの集団解答になった際に、正答率が大幅に上昇しました。



誰か1人でも正解にたどり着ければそれを共有できるためです。特に明確な1つの正解が存在する数学の問題では顕著でした。



さらに、第3フェーズでもう一度、一人ひとりバラバラに解いてもらうときには、集団で一度解けたことでそのまま正解率は集団のときと同じになります。おおむね集団解答の正答率が維持されていました。



一方で、第1フェーズから第3フェーズまで、すべて個人だけで行ったパターンでは、正答率はほとんど上がりませんでした。つまり、単に時間をかけたことで、フェーズが進むほど正解率が高まったというわけではなかったのだといえます。

正解者も集団で解くと間違える

とはいえ、ここまでの結果は想像どおりのものかと思います。

難しい数学の問題でも、メンバーの中に誰か解ける人がいれば、その集団は正答できる、というだけのシンプルな話です。

しかし、この実験が示しているのは、実はそれだけではありません。さらに詳しく見ていくと、この実験結果はなかなか興味深いものです。

この実験では、第1フェーズで個人で問題を解いた後に、第2フェーズで集団で再度問題を解いてもらうという手順でした。

その中には、最初の個人解答の段階で、1人も解けなかった集団もあれば、もともと全員が解けた集団までさまざまでした。

もしも集団の中で誰か1人が正解を知っていれば、集団は正答できそうですよね。その人が他の人に教えればいいからです。

ところが実際には、1人では解けるメンバーが入っているのに、集団で解くと間違えたというケースが起きていました。しかも、それなりの頻度でです。

この実験では、数学の課題という明確な答えがある問題のとき、第1フェーズで5人中1人が解けていた場合、第2フェーズの集団の正解率が83%でした。

つまり残りの17%、およそ6分の1が解けなかったことになります。

「正解者」を無視せず生かす

解ける人が集団に含まれていたのに、なぜこのような残念なことが起こったのでしょうか。

その理由は、集団の話し合いの中で正解者の意見をきちんと生かせなかったからです。

たとえば、解けなかった他の多数派のメンバーが、正解が分かる人の意見を無視したり、自説を押し通して誤った方向に誘導したりすることで、話し合いが負の影響を及ぼすことがあります。

その結果、正解が集団の中にあったにもかかわらず、解答に反映されなかったのです。

なお、数学のような正解が明確な課題ではなく、あいまいな問題だったらどうでしょうか。

言語類推課題のような、よりあいまいな答えを行ってもらう場合には、メンバーに正解者がいたとしても、集団正解率はさらに下がります。たったの28%しか正答できなかったという結果でした(※Laughin & Adamopoulos(1980))。

正解が白黒はっきりつけにくい課題のときには、より正解者の意見が取り入れにくかったのだといえます。

これを会社のミーティングに置きかえてみると、同じようなことが起きそうではないでしょうか。

会議であまり詳しくないにもかかわらず持論をしゃべりつづけるような人は、まさしくこの例にあたるでしょう。

詳しい人の意見が適切に反映されずに、あまり練れていない未熟な結論に決まってしまうというようなことは、よくあることだといえます。

集団なら解ける問題もある

このように、集団で話し合って問題を解決することはなかなか難しいのです。

とはいえ、集団で問題解決を試みること自体は悪いことではありません。特に1人では手も足も出ないような難しい課題の場合には、集団で取り組むことは有益です。

注目したいのは、さきほどの実験で、数学の課題で5人中誰も解けなかった場合でも、第2フェーズで集団で話し合いをしたときに、正解率が50%となった点です。

1人では誰も解けなかった問題でも、みんなで協力し合うことで問題解決にたどり着けるようになったとも言えます。

また、知的により難しい課題の場合には、集団で話し合うことで、集団の中の最も優れた個人よりも上回る成果をあげることも可能だと指摘されています(※Laughlin, Bonner, & Miner(2002))。

このように、集団の話し合いは、適切に運用されれば、1人だけでは解決が難しい問題に対して有効な解決策を生み出す強力なツールであるといえます。しかし、そうできなければ、問題解決を遠ざけてしまう可能性もあります。

重要なのは、集団の話し合いのメンバーに含まれる「正解者」を適切に生かすことです。

縄田健悟

福岡大学人文学部准教授。専門は、社会心理学、産業・組織心理学、集団力学。集団における心理と行動をテーマに研究を進め、特に組織のチームワークを向上させる要因の解明に取り組んでいる。一般社団法人チーム力開発研究所理事も務める。著書に『暴力と紛争の“集団心理”:いがみ合う世界への社会心理学からのアプローチ』(ちとせプレス)などがある。