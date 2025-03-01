±Ç²è¡Ø¥¹¥È¥í¥Ü¡¦¥¨¥Ã¥¸¡Ù¤«¤é10Ç¯¡¡´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤ÀÄ½Õ±é¤¸¤¿¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤¬º£¤ÏÂçÊª¤Ë¡ª¡¡Ä«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÂç²ÏÇÐÍ¥¤â
¡¡ºéºä°Ë½ï¤ÎÆ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¡ØÍ¾Ì¿1¥ö·î¤Î²Ö²Ç¡Ù¡ØÍëºù¡Ù¤Î×¢ÌÚÎ´°ì¤¬¼Â¼Ì²½¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥¹¥È¥í¥Ü¡¦¥¨¥Ã¥¸¡Ù¤Î¸ø³«¤«¤é¡¢¤³¤Î3·î¤Ç´Ý10Ç¯¡£Åö»þ¡¢¹â¹»À¸¤ÎÃ¸¤¤Îø¤ä´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤ÀÄ½Õ¤òÂÎÅö¤¿¤ê¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤â¡¢º£¤Ç¤Ï±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï±Ç²è¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£¤Ç¤Ï¤ß¤ó¤Ê¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ø¥¹¥È¥í¥Ü¡¦¥¨¥Ã¥¸¡Ù´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤ÀÄ½ÕÌ¥¤»¤¿¥¥ã¥¹¥È¤Îº£
¢£Ê¡»ÎÁóÂÁ
¡¡¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿Ê¡»ÎÁóÂÁ¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¹â¹»À¸¡¦°ì¥ÎÀ¥Ï¡¡£¥¯¡¼¥ë¤Ê¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤¬³ØÆâ¤Ç¤âÂç¿Íµ¤¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤«¤é¹ðÇò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ãæ³ØÀ¸¤«¤é¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤¬¤¤¤ë¤¿¤á¤¹¤Ù¤ÆÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¡£ËÜºî¸ø³«¤ÎÍâÇ¯¡¢Ê¡»Î¤Ï±Ç²è¡Ø¤Ü¤¯¤ÏÌÀÆü¡¢ºòÆü¤Î¤¤ß¤È¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤È¡¢°Ê¹ß¤ÏÌÚÂ¼ÂóºÈ¼ç±é¤Î±Ç²è¡ØÌµ¸Â¤Î½»¿Í¡Ù¤ä¼«¿È¤¬¼ç±é¤Î¡ØÆÞÅ·¤Ë¾Ð¤¦¡Ù¡¢¡ØBLEACH »à¿ÀÂå¹ÔÊÓ¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¡£¶áÇ¯¤ÏÂç·¿¹ñºÝ¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡ØTHE HEAD Season2¡Ù¤äNetflix¤ÇÇÛ¿®¤¬ÂÔµ¡Ãæ¤Î´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¤³¤ÎÎø¡¢ÄÌÌõ¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤Ë½Ð±é¡£³¤³°¤Ç¤Î³èÆ°¤âÀºÎÏÅª¤Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÍÂ¼²Í½ã
¡¡Ê¡»Î¤È¶¦¤Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ÍÂ¼²Í½ã¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¤â¤¦1¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ÌÚ²¼¿ÎºÚ»Ò¡£Ï¡¤ËÈà½÷¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢±Ø¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ç¿ÎºÚ»Ò¤¬¹ðÇò¤¹¤ë»Ñ¤¬±Ç²è¤ÎËÁÆ¬¥·¡¼¥ó¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜºî¤ÏÏ¡¤ò»×¤¤Â³¤±¤ë¿ÎºÚ»Ò¤Î¤Ò¤¿¤à¤¤µ¤ä¡¢Ï¡¤Î¿´¤ÎÊÑ²½¤òÁ¡ºÙ¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤Ç±ÇÁü²½¡£ÍÂ¼¤ÏÌòºî¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Åö»þ¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ò20cm¥«¥Ã¥È¤·¡¢¿ÎºÚ»Ò¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍÂ¼¤ÏËÜºî¸ø³«¤«¤é¤ª¤è¤½2¥õ·î¸å¤Ë¤Ï¡¢Ã±ÆÈ¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡Ø±Ç²è ¥Ó¥ê¥®¥ã¥ë¡Ù¤¬¸ø³«¡£¤µ¤é¤Ë2Ç¯¸å¤Ë¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ò¤è¤Ã¤³¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤È¡¢Â³ÊÔ¤¬À©ºî¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤ØÈ¯Å¸¤·¤¿¡£°Ê¹ß¡ØÃæ³ØÀ»Æüµ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡Ø»Ð¤Á¤ã¤ó¤ÎÎø¿Í¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡ØÀÐ»Ò¤È±©ÃË¡¾¤½¤ó¤Ê¥³¥È¤ÇÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡©¡¾¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¤ä¡ØÁ°²Ê¼Ô¡Ù¡Ø¤Á¤Ò¤í¤µ¤ó¡Ù¤Ê¤É¤Î±Ç²è¤Ë¼ç±é¡£2025Ç¯¤Ï¡Ø²Ö¤Þ¤ó¤Þ¡Ù¡¢¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Î¸ø³«¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤È·ëº§¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿
¢£»³ÅÄÍµµ®
¡¡Ï¡¤ÈÆ±¤¸Ãæ³Ø½Ð¿È¤Ç¡¢¿ÎºÚ»Ò¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë°ÂÆ²Âó³¤¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»³ÅÄÍµµ®¡£»³ÅÄ¤ÏËÜºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢10kg¶á¤¯¸ºÎÌ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÌòºî¤ê¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜºî¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ±Ç¯¡¢»³ÅÄ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø°Ç¶â¥É¥Ã¥°¥¹¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ä·à¾ìÈÇ¤âÂ¿¿ôÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¡ØHiGH¡õLOW¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤â½Ð±é¡£2018Ç¯4·î¤«¤é¤Ï¡ØÆÃÁÜ9¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢Æ±Ç¯¤Ë¤Ï¼ç±é±Ç²è¡Ø¤¢¤Îº¢¡¢·¯¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¡Ù¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£°Ê¹ß¤â¡Ø¥Ú¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ó¡¾8»þ23Ê¬¡¢ÌÀÆü ·¯¤È¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ä·î9¥É¥é¥Þ¡Ø·¯¤¬¿´¤ò¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ø¥´¥¸¥é¡¾1.0¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£2025Ç¯¤Ï¡ØÌÚ¤Î¾å¤Î·³Ââ¡Ù¤È¡ØÇúÃÆ¡Ù¤Î2ËÜ¤Î¼ç±é±Ç²è¤¬¸ø³«Í½Äê¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï2024Ç¯3·î¤Ë¡¢ÇµÌÚºä46¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎÀ¾Ìî¼·À¥¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢£º´Æ£¤¢¤ê¤µ
¡¡Ï¡¤ÎÈà½÷¤Ç¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤ÎÀ§±ÊËãÍ³¹á¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤Îº´Æ£¤¢¤ê¤µ¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿º´Æ£¤Ï¡¢ËÜºî¸ø³«¤ÎÍâÇ¯¤Ë¡¢Åö»þ¥¢¥¤¥ó¥È¥é¥Ï¥È¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿Ä¹Ã«ÉôÀ¿¤È·ëº§¡£2017Ç¯¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤ò¡¢2021Ç¯¤Ë¤ÏÂè2»ÒÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¹õÅç·ëºÚ
¡¡Ï¡¤ÈÂó³¤¤ÎÃæ³Ø¤Î¸åÇÚ¤Ç¡¢Ï¡¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¿ùËÜ¿¿±û¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¹õÅç·ëºÚ¡£¹õÅç¤ÏËÜºî¸ø³«¤Î¿ô¥õ·î¸å¤Ë¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡ØÀï¸å70Ç¯ °ìÈÖÅÅ¼Ö¤¬Áö¤Ã¤¿¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ë½é¼ç±é¡£ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£2017Ç¯ÊüÁ÷¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥·¥¬¡¼¥ë¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¤È¡¢2019Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥«¥Ä¥Ù¥ó¡ª¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿¡£2022Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¶¦±é¼Ô¤À¤Ã¤¿µÜÂôÉ¹µû¤È»ö¼Âº§¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢Âè1»Ò½Ð»º¤âÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£¤Ç¤Ï¤ß¤ó¤Ê¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ø¥¹¥È¥í¥Ü¡¦¥¨¥Ã¥¸¡Ù´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤ÀÄ½ÕÌ¥¤»¤¿¥¥ã¥¹¥È¤Îº£
¢£Ê¡»ÎÁóÂÁ
¡¡¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿Ê¡»ÎÁóÂÁ¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¹â¹»À¸¡¦°ì¥ÎÀ¥Ï¡¡£¥¯¡¼¥ë¤Ê¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤¬³ØÆâ¤Ç¤âÂç¿Íµ¤¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤«¤é¹ðÇò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ãæ³ØÀ¸¤«¤é¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤¬¤¤¤ë¤¿¤á¤¹¤Ù¤ÆÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¡£ËÜºî¸ø³«¤ÎÍâÇ¯¡¢Ê¡»Î¤Ï±Ç²è¡Ø¤Ü¤¯¤ÏÌÀÆü¡¢ºòÆü¤Î¤¤ß¤È¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤È¡¢°Ê¹ß¤ÏÌÚÂ¼ÂóºÈ¼ç±é¤Î±Ç²è¡ØÌµ¸Â¤Î½»¿Í¡Ù¤ä¼«¿È¤¬¼ç±é¤Î¡ØÆÞÅ·¤Ë¾Ð¤¦¡Ù¡¢¡ØBLEACH »à¿ÀÂå¹ÔÊÓ¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¡£¶áÇ¯¤ÏÂç·¿¹ñºÝ¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡ØTHE HEAD Season2¡Ù¤äNetflix¤ÇÇÛ¿®¤¬ÂÔµ¡Ãæ¤Î´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¤³¤ÎÎø¡¢ÄÌÌõ¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤Ë½Ð±é¡£³¤³°¤Ç¤Î³èÆ°¤âÀºÎÏÅª¤Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡»Î¤È¶¦¤Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ÍÂ¼²Í½ã¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¤â¤¦1¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ÌÚ²¼¿ÎºÚ»Ò¡£Ï¡¤ËÈà½÷¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢±Ø¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ç¿ÎºÚ»Ò¤¬¹ðÇò¤¹¤ë»Ñ¤¬±Ç²è¤ÎËÁÆ¬¥·¡¼¥ó¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜºî¤ÏÏ¡¤ò»×¤¤Â³¤±¤ë¿ÎºÚ»Ò¤Î¤Ò¤¿¤à¤¤µ¤ä¡¢Ï¡¤Î¿´¤ÎÊÑ²½¤òÁ¡ºÙ¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤Ç±ÇÁü²½¡£ÍÂ¼¤ÏÌòºî¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Åö»þ¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ò20cm¥«¥Ã¥È¤·¡¢¿ÎºÚ»Ò¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍÂ¼¤ÏËÜºî¸ø³«¤«¤é¤ª¤è¤½2¥õ·î¸å¤Ë¤Ï¡¢Ã±ÆÈ¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡Ø±Ç²è ¥Ó¥ê¥®¥ã¥ë¡Ù¤¬¸ø³«¡£¤µ¤é¤Ë2Ç¯¸å¤Ë¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ò¤è¤Ã¤³¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤È¡¢Â³ÊÔ¤¬À©ºî¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤ØÈ¯Å¸¤·¤¿¡£°Ê¹ß¡ØÃæ³ØÀ»Æüµ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡Ø»Ð¤Á¤ã¤ó¤ÎÎø¿Í¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡ØÀÐ»Ò¤È±©ÃË¡¾¤½¤ó¤Ê¥³¥È¤ÇÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡©¡¾¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¤ä¡ØÁ°²Ê¼Ô¡Ù¡Ø¤Á¤Ò¤í¤µ¤ó¡Ù¤Ê¤É¤Î±Ç²è¤Ë¼ç±é¡£2025Ç¯¤Ï¡Ø²Ö¤Þ¤ó¤Þ¡Ù¡¢¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Î¸ø³«¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤È·ëº§¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿
¢£»³ÅÄÍµµ®
¡¡Ï¡¤ÈÆ±¤¸Ãæ³Ø½Ð¿È¤Ç¡¢¿ÎºÚ»Ò¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë°ÂÆ²Âó³¤¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»³ÅÄÍµµ®¡£»³ÅÄ¤ÏËÜºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢10kg¶á¤¯¸ºÎÌ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÌòºî¤ê¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜºî¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ±Ç¯¡¢»³ÅÄ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø°Ç¶â¥É¥Ã¥°¥¹¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ä·à¾ìÈÇ¤âÂ¿¿ôÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¡ØHiGH¡õLOW¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤â½Ð±é¡£2018Ç¯4·î¤«¤é¤Ï¡ØÆÃÁÜ9¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢Æ±Ç¯¤Ë¤Ï¼ç±é±Ç²è¡Ø¤¢¤Îº¢¡¢·¯¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¡Ù¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£°Ê¹ß¤â¡Ø¥Ú¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ó¡¾8»þ23Ê¬¡¢ÌÀÆü ·¯¤È¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ä·î9¥É¥é¥Þ¡Ø·¯¤¬¿´¤ò¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ø¥´¥¸¥é¡¾1.0¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£2025Ç¯¤Ï¡ØÌÚ¤Î¾å¤Î·³Ââ¡Ù¤È¡ØÇúÃÆ¡Ù¤Î2ËÜ¤Î¼ç±é±Ç²è¤¬¸ø³«Í½Äê¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï2024Ç¯3·î¤Ë¡¢ÇµÌÚºä46¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎÀ¾Ìî¼·À¥¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢£º´Æ£¤¢¤ê¤µ
¡¡Ï¡¤ÎÈà½÷¤Ç¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤ÎÀ§±ÊËãÍ³¹á¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤Îº´Æ£¤¢¤ê¤µ¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿º´Æ£¤Ï¡¢ËÜºî¸ø³«¤ÎÍâÇ¯¤Ë¡¢Åö»þ¥¢¥¤¥ó¥È¥é¥Ï¥È¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿Ä¹Ã«ÉôÀ¿¤È·ëº§¡£2017Ç¯¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤ò¡¢2021Ç¯¤Ë¤ÏÂè2»ÒÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¹õÅç·ëºÚ
¡¡Ï¡¤ÈÂó³¤¤ÎÃæ³Ø¤Î¸åÇÚ¤Ç¡¢Ï¡¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¿ùËÜ¿¿±û¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¹õÅç·ëºÚ¡£¹õÅç¤ÏËÜºî¸ø³«¤Î¿ô¥õ·î¸å¤Ë¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡ØÀï¸å70Ç¯ °ìÈÖÅÅ¼Ö¤¬Áö¤Ã¤¿¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ë½é¼ç±é¡£ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£2017Ç¯ÊüÁ÷¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥·¥¬¡¼¥ë¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¤È¡¢2019Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥«¥Ä¥Ù¥ó¡ª¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿¡£2022Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¶¦±é¼Ô¤À¤Ã¤¿µÜÂôÉ¹µû¤È»ö¼Âº§¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢Âè1»Ò½Ð»º¤âÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£