モデナ発

マセラティは、スイスで開催された「THE I.C.E. St Moritz」にて、「グランカブリオ」シリーズの新型490psモデルを公開。

この490psモデルは、姉妹モデルの「グラントゥーリズモ」にも同様にラインアップに追加され、また、カスタマイズ・プログラム「フォーリセリエ」の一環として特別にデザインされた世界に1台だけの「グランカブリオ・トロフェオ “ONE of ONE - THE I.C.E.”」も披露され、注目を集めた。



マセラティ・グラントゥーリズモ/グランカブリオに490psモデルを追加。

マセラティのラグジュアリー・カブリオレシリーズである「グランカブリオ」に、490psのエンジンを搭載したモデルが加わり、オープンエアでのイタリアン・グランドツアラーの魅力と、ブランドの卓越したパフォーマンスが融合し、これまでにない充実したラインナップが実現したと彼らはいう。

490psのツインターボエンジン、550psのトロフェオ、100%電動のフォルゴレ(日本での発売時期は未定)、計3種のパワートレインをラインナップする。

メーカー希望小売価格(税込)

490psの新「グランカブリオ」2363万円、490psの新「グラントゥーリズモ」税込2188万円となる。

展示された「グランカブリオ」

スイスのエンガディン地方にある、雪山と凍りついた湖に囲まれた「THE I.C.E.」にて展示された「グランカブリオ」は、ヴェルデ・ジャダのボディカラー、ブラックのブレーキキャリパー、そしてフロント20インチ・リア21インチのクリオ(イモラ)ダイヤモンドカットブラックホイールを装備。

インテリアにはアイスカラーのフルグレインレザーを使用し、ヘッドレストにはマセラティのトライデントロゴがあしらわれている。この展示モデルは、19 個のスピーカーを搭載したソナス・ファベールのハイプレミアムオーディオシステムや3Dカーボンファイバー仕上げ、ダークフィニッシュのアダプティブフル LED ヘッドライトを装備している。



この新型「グランカブリオ」は、スタイリッシュでありながら、卓越したパフォーマンスを発揮。洗練されたデザインのリトラクタブルソフトトップを備え、4人が快適に座れるスペースを確保。長距離移動にも最適な快適性を実現している。

490psを発生する3L V6ネットゥーノツインターボエンジンを搭載し、0-100 km/hを4秒で加速、最高速度は300km/h。全輪駆動とエアサスペンションを標準装備し、オープンエアでもグランツーリスモの精神を損なわずに、快適さを保ちながら最高のパフォーマンスを発揮する。

マセラティは常に顧客を最優先に考えており、その哲学は「グランカブリオ」シリーズにも反映される。「グランカブリオ」はカラーパレットを刷新、ヴェルデ・ジャダをはじめとした特にエレガントな色合いを追加した。

またスポーティな顧客層のニーズに応えるため、3月より、トライデントの公式ディーラーネットワークにて新しい「スポーツ」エキゾーストの注文受付を開始。

このエキゾーストは、「グラントゥーリズモ」および「グランカブリオ・トロフェオ」シリーズに、よりピュアでアドレナリンが高まるサウンドを提供し、マセラティの象徴的な要素である独特のエンジンサウンドとレーシングスピリットを際立たせるという。

「フォーリセリエ」の特別仕様車も

マセラティは、イタリアンラグジュアリーを象徴するブランドとして、2025年の「THE I.C.E.」にて、特別モデル「グランカブリオ・トロフェオ “ONE of ONE - THE I.C.E.”」も公開した。これは、マセラティのカスタマイズ・プログラム「フォーリセリエ」の一環として製作された特別仕様車だ。

冬の美しさをテーマにした「グランカブリオ・トロフェオ “ONE of ONE - THE I.C.E.”」は、特別に開発されたアイスリキッド・トライコートという専用のボディカラーが特徴で、この上品な三層塗装は、この車が初披露された氷の湖の風景を思い起こさせるものだ。



エクステリアをより引き立てるために、特製のバッジやグロスホワイト仕上げのコントラストが効いたサイドエアインテークを採用。さらに、アストレオデザインの鍛造ホイールとグロスブルーのブレーキキャリパーも魅力だという。

カスタマイズの仕上げとして、ブルーマリンのソフトトップを採用し、解放時には美しいアイスカラーのレザーと3Dタッチカーボンファイバー仕上げのインテリアが広がる。

雪景色の華やかさと、エンジンの響きが融合する「THE I.C.E.」は、冬シーズンにおける最も魅力的なイベントの一つで、これは単なるコンペティションではなく、文化、エンターテインメント、そして過酷な条件でのドライブを融合した唯一無二のイベントで、車の愛好家やコレクター、自動車ファンを魅了した。