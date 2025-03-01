■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(8411) みずほＦＧ　　 東証プライム
(9070) トナミＨＤ　　 東証プライム
(1605) ＩＮＰＥＸ　　 東証プライム
(7269) スズキ　　　　 東証プライム
(8309) 三井住友トラ　 東証プライム

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4892) サイフューズ　 東証グロース
(3350) メタプラ　　　 東証スタンダード
(7867) タカラトミー　 東証プライム
(197A) タウンズ　　　 東証スタンダード
(6981) 村田製　　　　 東証プライム


出所：MINKABU PRESS