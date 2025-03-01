TAKAHIRO¡¡Ì¼¤Î¹Ô»ö¤´¤È¤Ç¥¹¡¼¥ÄÃåÍÑ¤âÇº¤ß¡ÄºÊ¡¦Éð°æºé¤«¤é¤â¡Ö¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ó¤Ê¤¤¤Î?¡×
¡¡EXILE¤ÎTAKAHIRO¡Ê40¡Ë¤¬2·î28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¡Ê¶âÍË¸å9¡¦58¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ì¼¤Î¹Ô»ö¤´¤È¤ÇÃåÍÑ¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ä¤Ø¤ÎÇº¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼òÉÓ¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿TAKAHIRO¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¥¹¡¼¥Ä¤Ã¤ÆÃå¤Þ¤¹?¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£ÀéÄ»¡¦Âç¸ç¤é¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÏÌ¡ºÍ¤ä»Å»ö¤ÇÃå¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢TAKAHIRO¤Ï¡ÖºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¶ÉÌÌ¤Ç¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¡¢²ÈÄí¤ò»ý¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¹Ô»ö¤´¤È¤Ê¤É¤ÇÃå¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¥¹¡¼¥Ä¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ËTAKAHIRO¤ÏÆñ¤·¤¤ÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤¤Ã¤ÈÀ¤´Ö¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢EXILE¤Ã¤Æ¹õ¥¹¡¼¥Ä¤Î½¸ÃÄ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÀ¤´Ö¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡ÖÌ¼¤Î¹Ô»ö¤´¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤Ç¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âEXILE¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÇº¤ß¤òÅÇÏª¡£
¡¡¡ÖËÍ¤È¤·¤Æ¤ÏÀµÁõ¤ò¤·¤ÆÉã¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¡×¤Ç¤â¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â±£¤»¤Ê¤¤EXILE´¶¤¬¡Ä¡×¤È¥Þ¥·¥Þ¥·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤ËºÊ¡¦Éð°æºé¤«¤é¤â¡Ö¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ó¤Ê¤¤¤Î?¡×¤È»×¤ï¤º¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£