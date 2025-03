前田佳織里がシナリオ朗読する特別バージョン動画公開！北九州市人権推進センター「明日への伝言板」

北九州市人権推進センターでは、人気声優・前田佳織里がシナリオを朗読する特別バージョンの動画等を2025年2月に「明日への伝言板」公式ホームページで公開しました。

北九州市人権推進センター「明日への伝言板」

北九州市人権推進センターでは、人気声優・前田佳織里がシナリオを朗読する特別バージョンの動画等を2025年2月に「明日への伝言板」公式ホームページで公開。

【前田佳織里が朗読したシナリオ】

「冗談?それともいじめ?」(テーマ/インターネット)

「こんな姿でまたの再会を」(テーマ/気づき)

【前田佳織里さんプロフィール】

まえだ・かおり/1996年4月25日生まれ 福岡県出身 身長147cm

2017年にアニメ『100%パスカル先生』で声優デビュー。

主な声優出演作に『ウマ娘 プリティーダービー』(ナイスネイチャ)、『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』(桜坂しずく)、『アイカツスターズ!』(双葉アリア)など。

2022年には「北九州市特命大使(観光大使)」に就任、2023年には『光ったコインが示す方』でアーティストデビューするなど、多方面で活躍している。

2024年出演アニメとして、『魔法少女にあこがれて』(花菱はるか/マジアマゼンタ)、『ぽんのみち』(十返舎なしこ)、『勇気爆発バーンブレイバーン』(ホノカ・スズナギ)、『2.5次元の誘惑』(天乃リリサ)、『パーティーから追放されたその治癒師、実は最強につき』(ナルセーナ)他多数。

前田佳織里さん

【「明日への伝言板」について】

「明日への伝言板」は、北九州市が1990年に放送を開始した人権を考える5分間のラジオ番組です。

子どもの詩や作文のほか、日常生活のさまざまな話題から人権の大切さを一緒に考えていただく番組です。

同和問題(部落差別)や子どもの人権などさまざまな人権課題をテーマに毎年20本のシナリオを制作。

HPで過去の放送を視聴することも可能で、学校の人権教育にも使用されています。

また、北九州市人権推進センター公式YouTubeでは、ラジオ番組の音源、紙芝居動画や人権啓発CM、人権啓発動画を視聴することもできます。

現在、以下の『「明日への伝言板」特別企画』も公式ホームページで公開中です。

・「明日への伝言板」セレクション

これまで放送したシナリオの中から、テーマごとにセレクションした作品を紹介。

・わたしの「明日への伝言板」

人気声優・前田佳織里さんに読んでもらいたいシナリオを投票で決める企画!動画公開中!

・みんなで「明日への伝言板」

シナリオを、公募で集まった10名の皆さまが朗読!音源を公開中!

・CROSS FM「前田佳織里さんと語る 明日への伝言板」

令和6年12月29日に放送された特別番組の音源を公開中!

・CROSS FMナビゲーター朗読リレー

CROSS FMナビゲーターによる朗読バージョンを公開中!

