杉山愛監修！Prince「VENUSMASH」

テニスブランド「Prince」は、杉山愛監修のもと、フィット感、柔軟性、デザインをトッププロの目線から徹底追求したレディース専用設計のテニスシューズ「VENUSMASH」を2025年3月8日(土)より発売します。

元プロテニスプレーヤーの杉山愛さんが監修した女性らしい白を基調としたデザインのテニスシューズが登場します。

女性プレーヤーとして、スタイリッシュなシルエットで足を美しく見せる工夫を施し、足を入れた瞬間の柔らかな履き心地と反発力、さらに新品でも足に馴染むアッパー素材、足首周りのフィット感、そして軽量さが特徴です。

このシューズは、モールド(靴の木型)作成の企画段階から細部にこだわり、かかと周りや中足部の絞り込み、つま先や甲部分の調整によりフィット感の向上を強く意識しました。

さらに、外反母趾や内反尖足部分の負担を軽減させるため、ボールガース部分のみワイドライトと同じ形状を採用。

つま先の形状はオブリークトゥからラウンドトゥに変更し、よりスタイリッシュな印象を与えるデザインワークとしました。

美しく、快適に、スタイリッシュに。

快適なプレーを楽しめます。

販売開始日:2025年3月8日(土)

販売店舗 :・全国の主要 Princeお取扱いテニス専門店ならびにスポーツショップ

*お取扱いのない店舗もあります。

■杉山愛がこだわったポイント

●女性らしいデザイン

白基調の優雅なデザインは、現役時代の杉山愛さんの好みにインスパイアされ、シンプルでありながら華やかさも感じさせます。

●スタイリッシュな形

足が美しく見えるように計算されたラインと形状により、どんなシーンでも自信を持って履くことができます。

●履き心地の良さ

新しいシューズでも、足を入れた瞬間から感じる柔らかさと反発感が特徴。

どんなに長時間履いても快適に過ごせます。

●馴染みやすいアッパー素材

新しいシューズなのに、アッパー素材は足に優しく、すぐに馴染みます。

●フィット感と軽量感

足首周りのフィット感と軽さにこだわり、動きやすさを実現しました。

■商品概要

商品名 :VENUSMASH AC/VENUSMASH CG/VENUSMASH HC

カラー :2色

(ムーンダスト×ピュアホワイト/ピュアホワイト×クレオラ)

※VENUSMASH HCはムーンダスト×ピュアホワイトのみ

展開サイズ :22.5〜25.5cm幅

ラスト :マルチフィット(2E〜4E対応)

アッパー :人工皮革+合成繊維

アウトソール:耐摩耗ラバー

ミッドソール:モールデッドEVA+WOMEN’S DOUBLE SHANK+P-Spring LITE II

生産国 :中国

価格 :16,500円(税込)

■LINE UP

●VENUSMASH AC

対応コート:ハード◎ クレー○ グラスサンド○ カーペット○

DPSVA1_588

DPSVA1_589

●VENUSMASH CG

対応コート:クレー◎ グラスサンド◎

DPSVC1_588

DPSVC1_589

●VENUSMASH HC

対応コート:ハード◎ カーペット◎

DPSVH1_588

■POINT

●マシュマロメッシュ:足全体を包み込む優しい足当たりで、快適な履き心地を提供。

●通気性UP・軽量化:長時間の試合や練習でも快適さをキープ。

●AIR IN クッション:マシュマロのような柔らかい履き心地と優れた衝撃吸収性。

●女性に特化したラスト採用:外反母趾やねんざの予防に配慮した設計。

●理想のヒール・カップ形状:足をしっかりと支え、安定感を向上。

●安定感と横ブレ防止:アウトソールの設置面積は、競技モデル“TOURPROZ”と同じ面積を採用。

左右にエッジを追加することで、横ブレを防ぎ、激しい動きにも対応。

●シャンク搭載で捻じれ防止:中足部には競技ラインと同じシャンクを搭載し、シューズの中心部での捻じれを防ぎ、安定した動きが可能。

