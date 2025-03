ペンギン・パンダなど可愛らしいデザイン！雲鶴堂「アニマル箸キャップ」

雲鶴堂は、今回、「TOKYO OUTDOOR SHOW 2024」や「TOKYO outside Festival 2024」にて先行展示を実施していた、5種類のアニマル柄から選べる「アニマル箸キャップ」をAmazonと雲鶴堂公式ストアにて販売中。

雲鶴堂「アニマル箸キャップ」

価格 : 1種4個入り1,100円(税込)

5種各2個入り2,750円(税込)

箸+5種各2個入り3,300円(税込)

サイズ : 箸(長さ約23.2cm)

ネコ(高さ約2.0cm 外径約1.2cm)

パンダ(高さ約1.9cm 外径約1.1cm)

ペンギン(高さ約1.4cm 外径約1.1cm)

ゴリラ(高さ約1.9cm 外径約1.2cm)

クマ(高さ約2.0cm 外径約1.2cm)

素材 : キャップ…シリコーン

箸…チタン(TI99.7%)

販売場所: Amazon、雲鶴堂公式ストア

雲鶴堂は、今回、「TOKYO OUTDOOR SHOW 2024」や「TOKYO outside Festival 2024」にて先行展示を実施していた、5種類のアニマル柄から選べる「アニマル箸キャップ」をAmazonと雲鶴堂公式ストアにて販売中です。

「A.S.F.OUTDOOR」から柄の尾に嵌めるだけで使えるシリコーン製の箸キャップが登場。

ゴリラ・クマ・ネコ・ペンギン・パンダの可愛らしいアニマル5種類からお好きな柄を選べます。

自宅や学校はもちろん、ファミリーやグループでのピクニック、キャンプでも大活躍。

つぶらな瞳に癒されること間違いなし!(※箸セット以外は箸は付属しません)

【わかりやすい目印に】

自分のお箸の柄につければ、ピクニックや遠足、キャンプなど自分の箸が分かりにくい場面でも一目で区別が付くように。

動物達の可愛らしい耳やくちばしで箸がテーブルから転がり落ちてしまうのを防いでくれます。

鉛筆キャップやペンキャップとしても

【様々な物に取り付け】

お箸の他、口径(約0.5cm)が合えば鉛筆、ペンキャップとしても使用可能。

シリコーン製なので多少広げられます。

同じデザインの鉛筆やペンを複数個持っていても、どれを使っていたかすぐ分かります。

紹介漫画

■商品の特徴

動物1種の柄が4個入ったセットと、各動物5種の柄が2個ずつ入った5種セット、丸箸がついた5種と丸箸のセットの3展開。

箸セットには、同ブランドのチタン製丸箸が付属します。

先端に滑り止めの溝があり、食材を掴む際にツルツル滑ることもなく豆等の小さな食材も掴み易い構造です。

頑丈なチタン金属でつくられており、腐敗せず長く使うことができます。

チタンはアルミやステンレスと比べて、アレルギー性物質の少ない安全な金属です。

金属臭も少なく、食事に向いた金属と言われています。

さらに軽量頑丈なので力の弱い方でも簡単に持てます。

また、持ち運びに便利なメッシュタイプの収納袋が付いており、外でも洗った後に紐で吊り下げそのまま乾かすことが可能です。

※箸セット以外は箸と収納袋は付属しません。

※実際のカラーと多少異なる場合があります。

予めご了承ください。

※初めて使用になる際は、一度水洗いしよく乾燥させたうえで利用ください。

※キャップがお子様の口に入らないようご注意ください。

アニマル箸キャップ(ゴリラ4個入り)

アニマル箸キャップ(クマ4個入り)

アニマル箸キャップ(ネコ4個入り)

アニマル箸キャップ(パンダ4個入り)

アニマル箸キャップ(ペンギン4個入り)

アニマル箸キャップ5種セット

アニマル箸キャップ5種・箸セット

