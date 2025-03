「大山とうふ」の冷や奴のふるまいなどを実施！第40回記念大山登山マラソン大会

伊勢原市商工会と伊勢原うまいもの遺産創造委員会は、令和6年6月24日、伊勢原市商工会が特許庁に「大山とうふ」の地域団体商標登録を出願したことを記念し、令和7年3月9日(日)開催の「第40回記念大山登山マラソン大会」において、冷や奴のふるまい(無料)などを行います。

第40回記念大山登山マラソン大会

伊勢原市商工会と伊勢原うまいもの遺産創造委員会は、令和6年6月24日、伊勢原市商工会が特許庁に「大山とうふ」の地域団体商標登録を出願したことを記念し、令和7年3月9日(日)開催の「第40回記念大山登山マラソン大会」において、冷や奴のふるまい(無料)などを行います。

《実施概要》

大山の清流で作った天下一品の「大山とうふ」!

「第40回記念大山登山マラソン大会」にて「大山とうふ」の冷や奴の無料ふるまい(先着900名様)、関連グッズの配布(先着900名様)、関連商品の販売を行います。

◎開催日時:令和7年3月9日(日)11:00〜15:00

◎開催場所:伊勢原小学校 グラウンド(神奈川県伊勢原市伊勢原4-1-1)

◎主催 :伊勢原うまいもの遺産創造委員会

※同会場内で飲食店の出店があります

◎出店団体:パン酵母シーバー

「大山とうふ」を生地に練り込んで作られたパンを販売します。

《タイムスケジュール》

1.「大山とうふ」(冷や奴)のふるまいは3回に分けて実施。

12:00〜・13:00〜・14:00〜 (各回300食)

付け合わせの調味料は伊勢原の特産品を用いたものを用意。

(セルフサービス)

自然薯出汁・お薬師さんの薬膳すぱいす 等

2.「大山とうふ」を用いた商品の販売

11:00〜15:00

豆腐ドーナツ・豆腐あんぱん・豆腐食パン・豆腐メロンパン・クリームパン

全ての生地の原料に「大山とうふ」を使用

《「大山とうふ」とは》

とうふは、水が良いことが一番。

大山から流れてくる清水で作ったとうふの味は天下一品です。

大山参道の旅館、茶店では趣向を凝らしたとうふ料理が楽しめます。

大山のとうふは「かながわの名産100選」にも選ばれています。

令和6年6月24日、「大山とうふ」として地域団体商標登録を出願中。

「大山とうふ」

《「大山登山マラソン大会」とは》

古くは「万葉集」の東歌にも歌われた秀麗な姿の大山で、早春の「大山路」にチャレンジできるマラソン大会。

大山街道をひたすら登る標高差650m、片道9.0kmの日本屈指の過酷なコースが参加者を待ち受け、参道から女坂へと続く1,610段の石段など、心臓破りのコースが設けられています。

