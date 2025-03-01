¡Ö·¯¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¦¤Þ¤¯Æ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Í¡×¡È¶¼°Ò¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ë¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î¥¹¥¿¡¼¤¬Ä¾ÀÜ»¿¼¡ª ¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤â´Ø·¸À¤ËÃíÌÜ¡Ö£²¿Í¤Ï¤È¤Æ¤â¿ÆÌ©¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¼ã¤¥¹¥¿¡¼¤¬ÆüËÜÂåÉ½MF¤ËÄ¾ÀÜ¡¢»¿¼¤òÂ£¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡µ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ï£²·î26Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤¤Î½à·è¾¡¡¦Âè£±¥ì¥°¤Ç¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡££°¡Ý£±¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤¿µ×ÊÝ¤Ï¡¢³«»ÏÁá¡¹¤Ë¥ï¥ó¥Ä¡¼¤«¤é±¦Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢²¿ÅÙ¤«¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¥ê¡¼¥¬²¦¼Ô¤Ë¶¼°Ò¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ÎÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDefensa Central¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥É¥ê¡¼¤ÎMF¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤Ï»î¹ç¸å¡¢µ×ÊÝ¤Ë¤³¤¦¤µ¤µ¤ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»î¹çÃæ¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÁö¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·¯¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¦¤Þ¤¯Æ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Í¡×
¡ÚÆ°²è¡Ûµ×ÊÝ¤Ø¤ÎPK¤Ê¤·¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¥·¡¼¥ó
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¤³¤ÎÁª¼ê¤Ï¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î¥Á¡¼¥à¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¥¸¥å¡¼¥É¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÐÀï¤·¤¿¸å¤Î£²¿Í¤Ï¤È¤Æ¤â¿ÆÌ©¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¸«»ö¤Ê¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿21ºÐ¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¤Ï¡¢¥½¥·¥¨¥À¤Î14ÈÖ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤è¤¦¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡µ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ï£²·î26Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤¤Î½à·è¾¡¡¦Âè£±¥ì¥°¤Ç¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡££°¡Ý£±¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤¿µ×ÊÝ¤Ï¡¢³«»ÏÁá¡¹¤Ë¥ï¥ó¥Ä¡¼¤«¤é±¦Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢²¿ÅÙ¤«¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¥ê¡¼¥¬²¦¼Ô¤Ë¶¼°Ò¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ÎÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDefensa Central¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥É¥ê¡¼¤ÎMF¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤Ï»î¹ç¸å¡¢µ×ÊÝ¤Ë¤³¤¦¤µ¤µ¤ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûµ×ÊÝ¤Ø¤ÎPK¤Ê¤·¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¥·¡¼¥ó
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¤³¤ÎÁª¼ê¤Ï¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î¥Á¡¼¥à¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¥¸¥å¡¼¥É¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÐÀï¤·¤¿¸å¤Î£²¿Í¤Ï¤È¤Æ¤â¿ÆÌ©¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¸«»ö¤Ê¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿21ºÐ¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¤Ï¡¢¥½¥·¥¨¥À¤Î14ÈÖ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤è¤¦¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô