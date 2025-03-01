Ãæ³Ø¹»¶µÍ¡¤ÎÃË¤ËÄ¨Ìò19Ç¯¤ÎÈ½·è¡¡Åìµþ¡¦¹¾¸ÍÀî¶è¤ÇÃËÀ»¦³²
¤ª¤È¤È¤·¡¢Åìµþ¡¦¹¾¸ÍÀî¶è¤ÇÃËÀ¤ò»¦³²¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤¿Ãæ³Ø¹»¶µÍ¡¤ÎÃË¤ËÂÐ¤·¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤ÏÄ¨Ìò19Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹¾¸ÍÀî¶è¤Î¶èÎ©Ãæ³Ø¹»¶µÍ¡¡¦ÈøËÜ¹¬Í´Èï¹ð¡Ê38¡Ë¤Ï¤ª¤È¤È¤·2·î¡¢¶èÆâ¤Î½»Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ½»¿Í¤Î»³´ßÀµÊ¸¤µ¤ó¡ÊÅö»þ63¡Ë¤ò¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¡¢»¦³²¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤Î¤¦¤ÎÈ½·è¤Ç¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤ÏÈï³²¼Ô¤Îº¸¼ê¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡¢¡ÖÈï¹ð¿Í¤ÈÌ·½â¤·¤Ê¤¤DNA·¿¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¹¥¯¤òÈøËÜÈï¹ð¤Î¤â¤Î¤ÈÇ§Äê¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¥Þ¥¹¥¯¤ÏÈï³²¼Ô¤¬ÈÈ¿Í¤Î¹¶·â¤òËÉ¤´¤¦¤È¡¢Äñ¹³¤¹¤ëÃæ¤Ç»Ä¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÈÈ¿Í¤Ï¤½¤Î¥Þ¥¹¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ô¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÈï¹ð¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¶¯¤¯¿äÇ§¤µ¤ì¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¶µ»Õ¤Ë¤è¤ëÈÈ¹Ô¤¬ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ËÍ¿¤¨¤¿±Æ¶Á¤âÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÈøËÜÈï¹ð¤ËÄ¨Ìò19Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
³ùÁÒ,
¹©¾ì,
Áòµ·,
¾åÅÄ,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
ÇÛÀþ,
ÂçÁ¥,
°ÖÎîº×,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹