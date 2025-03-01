Îø¿Í¤È¤ÎÊÌ¤ìºÝ¤Ï¡©¡¡´äÅÄ¹äÅµ¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤·¹ç¤¦¡×¡¡Èæ²Å°¦Ì¤¤Ï¡ÖÂçÊÑ¤ÊÎø°¦¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡»°ÂåÌÜ¡¡J¡¡SOUL¡¡BROTHERS¤Î´äÅÄ¹äÅµ¡Ê35¡Ë¤È½÷Í¥¤ÎÈæ²Å°¦Ì¤¡Ê38¡Ë¤¬2·î28ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖËÍ¤Î¤¢¤¶¤È¤¤¸µ¥«¥Î¡¡from¡¡¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡×¡Ê¶âÍË¸å11¡¦15¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢Îø¿Í¤È¤ÎÊÌ¤ìºÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡´äÅÄ¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¸À¤¤»Ä¤·¤Ê¤É¤¬¤Ê¤¯¤ª¸ß¤¤¤ËÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÊÌ¤ìÏÃ¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Èæ²Å¤Ï¡ÖÂçÊÑ¤ÊÎø°¦¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤Î¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡Ö»×¤¤Çº¤ó¤Ç»ä¤â¥á¥ó¥¿¥ë¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤½¤ÎÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ËèÆüµã¤¤Ê¤¬¤éÍ§¿Í¤ËÁêÃÌ¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤ÎÍ§¿Í¤Ë¡Ö¤Í¤§°¦Ì¤¡¢¤¢¤ó¤¿¤µ¡¢¶À¸«¤Æ¤ë¡©¥Ö¥¹¤À¤è¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£µæ¶Ë¡¢»ä¤È¤¢¤¤¤Ä¡ÊÈà»á¡Ë¤É¤Ã¤Á¤È¤ë¤Î¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡Ö¥Ñ¥Ã¤ÈÌÜ¤¬³Ð¤á¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ªÊÌ¤ì¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Í§¿Í¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ìÆ§¤óÀÚ¤ê¤¬¤Ä¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤ÏÆ±¶É¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡×¤È¡Ö¶âÍË¥Ê¥¤¥È¥É¥é¥Þ¡×¤¬Í»¹ç¤·¤ÆÃÂÀ¸¡£MC¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¡Ê47¡Ë¤ÈÎëÌÚ°¦Íý¡Ê30¡Ë¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤È¥É¥é¥Þ¤ò»ëÄ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ëÄ°¼ÔÌÜÀþ¤Ç¿ï»þ¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¥É¥é¥Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò¼õ¤±¤Æ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤â°ì¤Ä¤Î¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£